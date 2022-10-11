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SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB. Burnt bodies of detainees lie covered following the shelling at a pre-trial detention center in the course of Ukraine-Russia conflict, in the settlement of Olenivka in the Donetsk Region, Ukraine July 29, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko REFILE - CORRECTING DATE
جثث متفحمة في سجن أولنيفكا بعد قصفه في يوليو الماضي
روسيا و أوكرانيا

رفاة عشرات الأسرى الذين ماتوا حرقاً تعود من روسيا لأوكرانيا

كييف تستعيد رفاة 62 جندياً سجنوا في موسكو.. بعضهم توفي في القصف الذي طال سجن أولنيفكا

العربية.نت
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أعلنت أوكرانيا اليوم الثلاثاء أنها أعادت، بعد مفاوضات، رفات عشرات الجنود الأوكرانيين قضى بعضهم في سجن أولنيفكا الذي اتهمت كييف القوات الروسية بقصفه في يوليو الماضي.

وقالت الوزارة الأوكرانية المسؤولة عن إعادة دمج المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين، على وسائل التواصل الاجتماعي: "تمّت عملية نقل أخرى. أعيد 62 بطلاً قتلوا إلى بلدهم. كانت المفاوضات صعبة، لكن.. أمكن إعادة جنودنا، خصوصاً الجنود من.. أولنيفكا".

الأضرار في السجن الذي تم قصفه في يوليو الماضي
الأضرار في السجن الذي تم قصفه في يوليو الماضي
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وكانت القوات الروسية قد سجنت عناصر كتيبة آزوف، الذين استسلموا في مايو الماضي بعد حصار دام أسابيع لمجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول، في سجن أولنيفكا في منطقة تسيطر عليها روسيا من دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وتوفي العديد منهم حرقاً في القصف الذي طال السجن في يوليو الماضي والذي تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشنه.

ونفت كييف استهداف البنى التحتية المدنية أو أسرى الحرب. ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حينها "القصف الروسي" للمنشأة بأنه "جريمة حرب".

جثث بعض ضحايا قصف سجن أولنيفكا
جثث بعض ضحايا قصف سجن أولنيفكا
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