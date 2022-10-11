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ميتا، فيسبوك (شترستوك)
فيسبوك

روسيا تدرج رسمياً "ميتا" الأميركية على قائمتها للإرهاب

وسبق أن فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية بموجب مادتين تتعلقان بسياسة "ميتا" التي سمحت بإطلاق دعوات للعنف ضد القوات المسلحة الروسية

العربية.نت، وكالات
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أدرجت روسيا رسميا، شركة "ميتا" الأميركية، ضمن قائمة "الإرهاب والتطرف"، مؤكدة على أن نشاط الشركة المالكة والمطورة لموقع فيسبوك الشهير، محظور في روسيا "باعتباره متطرفا".

وقالت هيئة المراقبة المالية الفيدرالية الروسية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنها أدرجت ميتا، المالكة أيضا لمنصات إنستغرام وواتساب، إلى قائمة "الإرهابيين والمتطرفين".

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يأتي ذلك بعد شهور من مطالبة مكتب المدعي العام الروسي من المحكمة اعتبار شركة "ميتا" الأميركية منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا، كما سبق وأن فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية بموجب مادتين تتعلقان بسياسة "ميتا" التي سمحت بإطلاق دعوات للعنف ضد القوات المسلحة الروسية، على حد قول اللجنة.

في السياق نفسه، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستتحقق مما إذا كان "فيسبوك" و"إنستغرام" قد سمحا بدعوات العنف ضد الروس، وإذا كان الأمر كذلك، فمن الضروري وقف أنشطتهما بشكل حاسم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم شركة "ميتا"، أن منصات الشركة في ضوء الأحداث في أوكرانيا، رفعت مؤقتًا الحظر المفروض على دعوات العنف ضد الجيش الروسي، ولكن ليس ضد السكان المدنيين في روسيا، على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" وأندي ستون.

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