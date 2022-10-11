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A view shows the Russian flag flying in the square during a five-day referendum on the secession of Zaporizhzhia region from Ukraine and its joining Russia, in the Russian-controlled city of Melitopol in the Zaporizhzhia region, Ukraine September 26, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko
علم روسيا يرفرف في منطقة زابزوريجيا الأوركرانية التي ضمتها موسكو مؤخراً
روسيا و أوكرانيا

روسيا: نتوقع مزيدا من المواجهة مع الغرب قبل قمة مجموعة السبع

سيرغي لافروف: روسيا منفتحة على المحادثات مع الغرب ونحن في انتظار اقتراح جاد

العربية.نت
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قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه يتوقع المزيد من "المواجهة" مع الغرب، قبل اجتماع طارئ لمجموعة السبع لمناقشة الضربات الروسية الأخيرة على أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين: "المزاج قبل القمة مفهوم جيداً ويمكن التنبؤ به بسهولة. المواجهة ستستمر"، مضيفاً أن روسيا "ستحقق أهدافها المحددة" في أوكرانيا.

من الضربات الروسية أمس على كييف
من الضربات الروسية أمس على كييف

وانتقد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وعد فيها نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقديم "أنظمة دفاع جوية متطورة" لأوكرانيا.

وعلّق عليها قائلًا "بحكم الأمر الواقع، غرقت الولايات المتحدة في هذا النزاع"، معتبرًا أن إرسال مثل هذه الأنظمة "ستطيل النزاع وستجعله أكثر ايلامًا للجانب الأوكراني". وأضاف "لكن ذلك لن يغيّر أهدافنا ولا حتى النتيجة النهائية".

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم إن موسكو منفتحة على المحادثات مع الغرب بشأن حرب أوكرانيا لكنها لم تتلق بعد أي اقتراح جاد للتفاوض.

وقال لافروف في مقابلة أذاعها التلفزيون الرسمي إن روسيا على استعداد لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة أو تركيا بشأن سبل إنهاء الحرب التي اندلعت قبل ثمانية أشهر.

وأضاف أن مسؤولين، منهم المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قالوا إن الولايات المتحدة منفتحة على المحادثات لكن روسيا رفضت. وتابع: "هذا كذب.. لم نتلق أي عروض جادة لإجراء اتصال".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وأضاف أن روسيا لن ترفض اجتماعاً بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في إندونيسيا في منتصف الشهر المقبل وستنظر في أي اقتراح يصلها بهذا الصدد.

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وتابع لافروف: "قلنا مراراً إننا لا نرفض أبداً الاجتماعات. إذا وصلنا اقتراح، سننظر فيه".

وتعليقاً على احتمال أن تستضيف تركيا محادثات بين روسيا والغرب، قال لافروف إن موسكو ستكون على استعداد للاستماع إلى أي اقتراحات، لكنها لا تستطيع أن تقول مسبقاً ما إن كان ذلك سيؤدي إلى نتائج.

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ستُتاح له الفرصة لتقديم مقترحات إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يزور كلاهما كازاخستان هذا الأسبوع.

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