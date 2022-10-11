زيلينسكي يطالب اليونسكو بشطب عضوية روسيا

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليونسكو على طرد روسيا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بسبب تدمير غارات عسكرية روسية مئات المواقع الثقافية في أنحاء أوكرانيا.

في خطابه الثلاثاء إلى اليونسكو، قال فولوديمير زيلينسكي أيضا إن أوكرانيا ترشح مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود لتدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

مادة اعلانية

وأضاف أن "540 موقعا للتراث الثقافي ومؤسسة ثقافية ومبنى دينيا" في أوكرانيا دمروا أو تعرضوا لضرر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وسأل زيلينسكي "لماذا لا يزال ممثلو روسيا بيننا؟ ما الذي يفعلونه في اليونسكو؟".

حاليا تتولى روسيا الرئاسة الدورية للجنة التراث العالمي بالمنظمة، وهو ما وصفه الرئيس الأوكراني بأنه “يقلل من قيمة المؤسسة نفسها، وينال من سمعتها”.

لا يمكن أن تطرد اليونسكو نفسها روسيا لأن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تلقائيا أعضاء فيها.

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق الأوكرانية وضرب مواقع قوات كييف، فيما تستمر الأخيرة في صد الضربات بدعم غربي.

وفي آخر التطورات، أعلن مسؤول روسي في منطقة بلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا أن ضربة أوكرانية تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن نحو ألفيْ شخص. وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي: "أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على محطة فرعية في شيبيكينو. انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 2000 نسمة. لا يوجد ضحايا أو جرحى".