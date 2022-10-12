روسيا و أوكرانيا
أوكرانيا تتلقى أول نظام دفاعي مضاد للطائرات.. ومناورات للناتو لاختبار القدرات النووية
يجتمع اليوم في بروكسل الدول الأعضاء في حلف الناتو لبحث تزويد نظم دفاعية أكثر تطورا لأوكرانيا لدعمها في الحرب ضد روسيا
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يجتمع اليوم في بروكسل الدول الأعضاء في حلف الناتو، لبحث تزويد نظم دفاعية أكثر تطورا لأوكرانيا لدعمها في الحرب ضد روسيا.
من جهته قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن الحلف الذي يضم 30 دولة سيجري تدريبات مخطط لها منذ فترة طويلة، الأسبوع المقبل لاختبار حالة استعداد قدراته النووية.
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ويتضمن التدريب السنوي، طائرات قادرة على حمل رؤوس حربية نووية، كما تشارك الطائرات التقليدية وطائرات الاستطلاع والتزود بالوقود بشكل روتيني في المناورات.
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هذا وأعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في تغريدة نُشرت مساء الثلاثاء أن أوكرانيا تلقت أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا.
وقال ريزنيكوف إن "عهدا جديدا للدفاع الجوي بدأ" في أوكرانيا.
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