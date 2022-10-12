إسرائيل تبدأ مسار التصديق على اتفاق الحدود مع لبنان

بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عن التوصل إلى اتفاق وصفته بـ"التاريخي" لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، جلسة لمجلس الوزراء الأمني اليوم الأربعاء، سيليها اجتماع خاص للحكومة، يعرض فيه الاتفاق على الحكومة للمصادقة عليه قبل عرضه على الكنيست.

وقد بدأت صباح اليوم جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن القومي (الكابينت) برئاسة لابيد، التي تبحث اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

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هذا وقرر رئيس الكنيست، ميكي ليفي، عرض الاتفاق المرتقب لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان على الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي "الكنيست" اليوم للموافقة عليه.

ونسبت مواقع إخبارية إسرائيلية لرئيس الكنيست قوله إن عرض الاتفاقية سيسمح لأعضاء البرلمان الإسرائيلي بمراجعة تفاصيلها "في أقرب وقت ممكن".

المعارضة تتهم لبيد بالتنازل

من جهتها استبقت المعارضة الإسرائيلية هذه الجلسات باتهام لابيد بالتنازل لحزب الله والعمل على الاتفاق "من خلف ظهر الشعب الإسرائيلي والكنيست".

في سياق متصل قالت مصادر سياسية إسرائيلية إن لابيد سيعمل على إقرار الاتفاق قبل موعد الانتخابات المقبلة في إسرائيل، رغم أن المهمة قد لا تكون سهلة بسبب العوائق القانونية والقضائية والسجال الانتخابي، علماً أنه يرأس حكومة انتقالية في إسرائيل.

كما قالت مصادر مقربة من لابيد إن طريقة إقرار الاتفاق ستخضع أولاً للاعتبارات الأمنية، حيث يعتبر رئيس الوزراء أن عدم توقيع الاتفاق قبل الانتخابات يبقي شبح الحرب قائماً.

في سياق آخر، أشادت حركة حماس باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، كما أشادت بموقف حزب الله منه.