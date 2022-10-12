تعهد غربي بتعزيز دفاعات أوكرانيا.. وماكرون يدعو بوتين لطاولة المفاوضات

تعهدت القوى الغربية بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي أكثر قوة في أعقاب وابل من الضربات الصاروخية الروسية الانتقامية، لاسيما الهجوم الذي تسبب في انقطاع مؤقت للكهرباء اليوم الأربعاء عن أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

يأتي ذلك في وقت أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة متلفزة، الأربعاء، أن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أن يعود إلى طاولة المفاوضات"، مشيراً إلى أن فرنسا ستزود كييف بأنظمة دفاع مضادة للطائرات.

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وقال ماكرون عبر محطة فرانس 2: "اليوم، قبل كل شيء، على بوتين أن يوقف هذه الحرب ويحترم وحدة أراضي أوكرانيا ويعود إلى طاولة المفاوضات"، مؤكداً أنه لا يريد اندلاع "حرب عالمية".

لحمايتها من هجمات المسيرات

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل إن فرنسا ستسلم أنظمة رادار وأنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة لمساعدتها على نحو خاص في حماية نفسها من هجمات بطائرات مسيرة.

ولم يذكر ماكرون تفاصيل عن نوع الصواريخ المضادة للطائرات أو عدد الصواريخ التي سيتم تسليمها. وباريس زودت أوكرانيا سابقا بصواريخ "ميسترال" المضادة للطائرات والتي تطلق من على الكتف.

والتقت أكثر من 50 دولة غربية الأربعاء لتعد بتقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، وبخاصة الدفاعات الجوية، بعد أن شنت روسيا أعنف هجمات صاروخية لها منذ بداية الحرب.

وقتلت الهجمات الروسية التي استخدمت أكثر من 100 صاروخ 26 شخصا على الأقل في أنحاء أوكرانيا منذ يوم الاثنين، عندما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما سماه بهجمات انتقامية على أوكرانيا لتفجيرها أحد الجسور الروسية.

تزويد أوكرانيا بنظام دفاع جوي كامل

قال الجنرال الأميركي مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، إن أوكرانيا تريد من شركائها الغربيين تزويدها بنظام دفاع جوي كامل للدفاع ضد الطائرات الحربية والصواريخ الروسية.

وتحدث ميلي للصحفيين بعد اجتماع مجموعة الاتصال الأوكرانية، حيث تجتمع نحو 50 دولة بانتظام لتقييم احتياجات أوكرانيا وحشد المعدات.

وقالت كندا الأربعاء إنها ستقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 47 مليون دولار كندي (34 مليون دولار أمريكي) لدعمها في مواجهة الغزو الروسي، وستشمل المساعدات قذائف مدفعية وأنظمة اتصال عبر الأقمار الصناعية وملابس شتوية وطائرات مسيرة مزودة بكاميرات عالية الدقة وغيرها من المساعدات.