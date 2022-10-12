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مركب مهاجرين يصل أوروبا
أرشيفية
أزمة المهاجرين

مهاجرون عالقون قبالة الشواطئ الإيطالية يناشدون لنجدتهم

مراسل العربية.نت: 44 مهاجرا عالقون بالبحر من بينهم نساء وأطفال

دبي - العربية.نت
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ناشد مهاجرون سوريون وليبيون ومصريون عالقون في المياه الإقليمية قبالة الشواطئ الإيطالية لنجدتهم بعدما توقف قاربهم عن الحركة منذ أكثر من ساعة.

وعلم مراسل "العربية.نت" أن المهاجرين وعددهم 44 معظمهم سوريون عالقون قبالة الشواطئ الإيطالية.

ناشد المهاجرون السلطات الإيطالية لإنقاذهم من الغرق بعد تسرب المياه إلى السفينة التي تقلهم. ومن بين المهاجرين أطفال ونساء.

وكثرت في ال,نة الأخيرة حوادث غرق مراكب تقل مهاجرين. ولقي ما لا يقل عن 23 شخصا مصرعهم في غرق زورقين كان على متنهما مهاجرون في اليونان، بفارق ساعات الأسبوع الماضي وفقا لحصيلة جديدة لخفر السواحل اليونانيين.

وتم انتشال ما لا يقل عن خمس جثث في جزيرة كيثيرا جنوب البيلوبونيز حيث جنح مركب شراعي على متنه 95 مهاجرا ليل الأربعاء الخميس الماضيين بحسب ما قال متحدث باسم خفر السواحل اليونانيين لوكالة "فرانس برس".

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وفي حادث آخر وقع صباح الخميس، لقي ما لا يقل عن 18 شخصا معظمهم من النساء، حتفهم قبالة جزيرة ليسبوس شرق المتوسط، وفقا للمصدر نفسه.

وفي كيثيرا، تم إنقاذ 80 شخصا من الغرق بينما عثر على 28 شخصا قبالة ليسبوس.

وجاءت هذه الحوادث، بعد أيام فقط من إحياء إيطاليا الذكرى التاسعة لواحد من أكثر حوادث غرق السفن دموية في البحر الأبيض المتوسط ​​في الذاكرة الحديثة، حيث انقلبت سفينة مهاجرين قبالة لامبيدوزا، صقلية، في 3 أكتوبر 2013، وقتل نتيجة ذلك 368 شخصا.

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