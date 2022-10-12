وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل أول وفاة بالكوليرا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول وفاة بالكوليرا في البلاد. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن تقرير للوزارة أنه تم تسجيل ثماني إصابات جديدة بالكوليرا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 26 في المناطق الشمالية منذ اكتشاف المرض بلبنان في الخامس من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق، أكد وزير البيئة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين، وضع خارطة طريق لمكافحة وباء الكوليرا بالتعاون مع المنظمات الدولية.

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وقال ياسين في تصريح صحافي عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي ببيروت لبحث سبل مكافحة وباء الكوليرا مع المنظمات الدولية، إن "المنظمات ستدعم كل الأماكن التي تؤمن المياه لمخيمات النازحين السوريين للتأكد من نظافتها، كما ستدعم كل محطات الصرف الصحي وضخ المياه بالمازوت خصوصا في مخيمات النازحين في بعلبك وعكار والبقاع الأوسط والبقاع الغربي، إضافة إلى وضع الكلور في كل محطات المياه والضخ".

وأوضح الوزير أنه ستتم مطالبة وزارة الطاقة بوضع خط خدمة لكل محطات الصرف الصحي والضخ لتشغيلها بشكل دائم، فضلا عن إطلاق حملات توعية في كل الأماكن التي تشهد اكتظاظا بالسكان".

من جانبها، أكدت وزارة الصحة اللبنانية أنها تقوم بكل الإجراءات المتعلقة بفحص المياه وقنوات الصرف الصحي وأخذ العينات وتجهيز المستشفيات.

كما تناول الاجتماع ضرورة الاهتمام بالسجون وتطعيم كل المساجين، إضافة إلى الاهتمام بالأماكن الشعبية المكتظة والتي تعرف بالعشوائيات".