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وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أرشيفية- رويترز)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أرشيفية- رويترز)

أوستن: سندافع بقوة عن كل شبر من أراضي الناتو

دبي- العربية.نت
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جددت الولايات المتحدة التأكيد على دعمها التام ووقوفها للدفاع عن كافة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، تجاه أي اعتداء روسي.

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فقد أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الخميس، في مستهل اليوم الثاني لاجتماعات وزراء دفاع الحلف، أن بلاده ستدافع عن كل شبر من أراضي دول الناتو بكل قوة إذا دعت الحاجة.

"مهما كلف الأمر"

كما أضاف أنه أبلغ الناتو عزم الإدارة الأميركية المضي قدما في دعم أوكرانيا عسكريا مهما كلف الأمر.

كذلك، شدد على التزام واشنطن بسياسة الدفاع الجماعي للحلف بعد التهديدات النووية المتكررة التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير.

كلام أوستن جاء قبل وقت قصير من حضور اجتماع لمجموعة التخطيط النووي التابعة للناتو، وهي الهيئة العليا المعنية بالمسائل النووية وتتولى القضايا المرتبطة بقوات الحلف النووية.

"لا ضوابط على تصرفات بوتين"

وكان الوزير الأميركي وصف قبل أيام تصريحات بوتين بشأن إمكانية استخدام السلاح النووي بغير المسؤولة والمتهورة، معتبراً أنه "لا توجد ضوابط تحكم تصرفات وأفعال الرئيس الروسي".

وأشار إلى أن "بوتين اتخذ قراراً غير مسؤول بغزو أوكرانيا، ويمكنه اتخاذ أي قرار آخر"، في إشارة إلى استعمال أسلحة الدمار الشمال.

يذكر أن سيد الكرملين كان أكد في خطاب ألقاه أواخر سبتمبر الماضي، عند إعلانه التعبئة الجزئية في البلاد، جديته في استعمال كافة الوسائل بما فيها النووي في حال تعرضت بلاده لأي اعتداء، ما أثار في حينه ردود أفعال دولية شاجبة.

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