أوكرانيا تقصف مبنى سكنياً في مدينة روسية على الحدود

تعرّض مبنى سكني، الخميس، لضربة أوكرانية في مدينة بلغورود الروسية في منطقة محاذية لأوكرانيا، حسب ما أعلنت السلطات الروسية المحلية، الخميس.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تليغرام "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية بلغورود. تم تفعيل الدفاع الجوي. هناك دمار في مبنى سكني".

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كما أضاف "يجري توضيح المعلومات حول وقوع ضحايا"، مرفقا المنشور بصور حطام وسيارة مدمّرة في أحد الشوارع.

مقذوف على ملعب رياضي

وأشار إلى سقوط جزء غير منفجر من مقذوف على ملعب رياضي تابع لمدرسة ثانوية في المدينة.

إلى ذلك، اتهم كييف أيضًا بالقصف على قرية كراسنوي الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا. وقال "هناك دمار على أرض المدرسة"، ونشر صورة تُظهر حفرة فيها شظايا قذيفة.

انقطاع الكهرباء

وكان غلادكوف قد أفاد، الثلاثاء، بانقطاع التيار الكهربائي عن ألفي شخص بعد ضربة أوكرانية على محطة كهربائية في مدينة شيبيكينو في منطقة بلغورود أيضًا. وقُتلت، الاثنين، امرأة بالغة من العمر 74 عامًا، وأُصيب آخرون في قصف على المدينة.

فيما أظهرت صور أخرى انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، الطابق الأخير من مبنى سكني يحمل فجوة. ويُظهر مقطع فيديو الأضرار وعمودًا من الدخان الأسود.

يشار إلى أنه رغم استهداف منطقة بلغورود بانتظام بقصف من أوكرانيا، خصوصًا منذ بداية فصل الربيع، نادرا ما تعرضت عاصمة المنطقة للقصف منذ بدء النزاع في أوكرانيا.