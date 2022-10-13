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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

إعلان الجزائر.. الفصائل الفلسطينية توقع وثيقة مصالحة

دبي - العربية.نت
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أشرف الرئيس عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، على مراسم التوقيع على "إعلان الجزائر" بين الفصائل الفلسطينية في مؤتمر لم الشمل لتحقيق الوحدة.

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وقال التلفزيون الرسمي الجزائري، إن الفصائل الفلسطينية وقعت على الاتفاق، كما اتفقت على إجراء انتخابات في الضفة والقطاع خلال عام.

إلى ذلك، شددت "الورقة الجزائرية للمصالحة الفلسطينية" على ضرورة "تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، وعلى أهمية الوحدة كأساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال".

أهم مبادئ إعلان الجزائر

كما أكدت اعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية بهدف انضمام الكل الوطني إلى منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

أيضا شددت على تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، عن طريق الانتخابات وبما يسمح بالمشاركة الواسعة في الاستحقاقات.

واتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالح الوطنية عبر إنهاء الانقسام.

كذلك أشارت إلى ضرورة تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

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