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من مدينة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا (فرانس برس)
من الدمار الذي خلفته هجمات روسيا في أوكرانيا (فرانس برس)

بعد الهجمات الروسية.. استعادة الكهرباء في معظم أوكرانيا

دبي - العربية.نت
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أعلن رئيس شركة تشغيل شبكة كهرباء أوكرانيا، اليوم الخميس، أن الكهرباء عادت إلى حد كبير في أنحاء البلاد في أعقاب هجمات شنتها روسيا هذا الأسبوع على منشآت الطاقة الأوكرانية.

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وقال فولوديمير كودريستكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أوكرانيرجو" للتلفزيون الرسمي، إن بعض أعمال الإصلاح مستمرة في البنية التحتية التي أصابها دمار لكن الإمدادات عادت على نطاق واسع.

عودة إمدادات الطاقة

وأضاف "أعدنا أساسا إمدادات الطاقة بنسبة 100 بالمئة إلى كل مناطقنا، اعتبارا من الليلة الماضية".

كما أضاف أن هجمات يوم الاثنين في أنحاء أوكرانيا ربما تكون "أكبر هجوم على نظام للطاقة في تاريخ العالم".

من كييف (فرانس برس)
من كييف (فرانس برس)

قصف كييف

يذكر أن روسيا قصفت منشآت الطاقة في أنحاء البلاد يوم الاثنين في هجمات في ساعة الذروة، وأصابت أيضا مباني سكنية وتقاطع طرق رئيسيا في العاصمة كييف.

فيما قالت خدمات الطوارئ، إن 20 شخصا على الأقل قتلوا في هجمات يوم الاثنين.

وحثت الحكومة الأوكرانيين على الاقتصاد في استخدام الطاقة منذ تلك الهجمات، ورصد المسؤولون الأوكرانيون هجمات روسية أكثر على البنية التحتية للطاقة منذئذ.

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