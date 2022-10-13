حاولت لأشهر السيطرة عليها.. قوات روسية تقترب من باخموت

يبدو أن القوات الروسية التي سجلت تراجعاً خلال الأسابيع الماضية بوجه القوات الأوكرانية لاسيما في شمال شرق أوكرانيا وجنوبها، بدأت تستعيد زخمها تدريجيا.

فقد باتت على مشارف باخموت بعدما سيطرت على قريتين بالقرب منها، بحسب ما أعلنت القوات الموالية لروسيا في منطقة دونيتسك اليوم الخميس.

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سيطروا على قريتين

وقال المقاتلون الانفصاليون في دونيتسك على تطبيق تلغرام إن القوات الروسية سيطرت على قريتي أوبيتني وإيفانغراد الواقعتين مباشرة بجنوب باخموت، تلك المدينة التي يحاول الروس منذ آب/أغسطس الماضي السيطرة عليها

وتقع باخموت على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفينسك التي تضم محطات تحلية للمياه، وتعتبر الشريان الأساسي الذي يغذي المنطقة بمياه الشرب، بالإضافة إلى مدينة كراماتورسك، ضمن إقليم دونباس الصناعي الذي لم تسيطر عليه القوات الروسية بالكامل بعد.

يذكر أن الأسابيع الماضية كانت شهدت تقدما للقوات الأوكرانية جراء هجوم مضاد أطلقته لاستعادة أراض بقيت تحت السيطرة الروسية لأشهر، وقد تمكنت بالفعل من استعادة العديد من البلدات في الشمال الشرقي والجنوب.

إلا أن القوات الروسية أعلنت لاحقا أنها انسحبت من بعض المواقع في الشرق والجنوب بغية إعادة تجميع صفوفها.

ويهدف الروس إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بغية فتح ممر بري بين الشرق والجنوب، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.