زيلينسكي: قدّموا روسيا للعدالة!

مجدِّداً رغبته في تشكيل محكمة دولية ضد موسكو، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أمام برلمانيي مجلس أوروبا إلى محاكمة "كل معتدٍ وسفّاح"، مناشداً فرنسا وإيطاليا تزويد أوكرانيا بالدفاعات الجوية.

وقال زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو خلال جلسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إنه يجب إعلان روسيا على أنها دولة معتدية، كما يجب تقديم كل قاتل وسفّاح إلى العدالة بسبب الجرائم التي ارتُكبت خلال هذه الحرب.

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محكمة خاصة لتقديم روسيا للعدالة

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه يجب إنشاء الآليات القانونية اللازمة للقيام بذلك، في إشارة منه إلى دور دولي خاص لإنشاء محكمة خاصة لتقديم روسيا للعدالة، وتطبيق مبادئ القانون الدولي، بحسب تعبيره.

كذلك أكد أن هناك حاجة لضمانات تكفل سلاماً طويل الأمد، لافتاً إلى أن روسيا ترفض أي حوار.

وأشار إلى أن موسكو تريد التحدّث بلغة الإرهاب، معتبراً أن ذلك حقيقة يجب الاعتراف بها على جميع المستويات القانونية والسياسية.

كما انتقد في الوقت ذاته مجلس أوروبا لحفاظه على العلاقات مع روسيا بعدما ضمّت شبه جزيرة القرم في العام 2014.

كذلك، أوضح أن ذريعة الحوار مع روسيا يجب ألا تُخفي بعض جوانب هذه الحرب، وألا تكون بمثابة تمويه للحقيقة، وفق قوله.

وقال زيلينسكي إن مجلس أوروبا سيكون الرائد في المطالبة بالمحاسبة والتعويض عن الخسائر الفادحة التي جرى تكبّدها خلال هذه الحرب، مطالباً الأوروبيين بدعم هذا المشروع.

ورأى الرئيس الأوكراني أن عزل روسيا على المستوى الدبلوماسي مهم، خصوصا أنه سيظهر للشعب الروسي أنّ هذه الحرب ستكلّفه غالياً.

مزيد من الدعم

يشار إلى أن زيلينسكي كان طالب بالمزيد من الوسائل العسكرية للدفاع الجوي من أجل حماية كل الأجواء الأوكرانية.

وأشار إلى أن لدى أوكرانيا أجهزتها الخاصة، لكنها لا تكفي.

كما أضاف أن الوسائل ليست كافية رغم الدعم الألماني والوعود الأميركية، على أمل الحصول على مزيد من فرنسا وإيطاليا في مجال الدفاع الجوي.

وختم قائلاً: لدينا 10% فقط ممّا نحتاج إليه.