الصحة العالمية: الحرب في أوكرانيا دمرت 620 مركزاً طبياً

أعلنت الصحة العالمية، الجمعة، أن الحرب في أوكرانيا دمرت 620 مركزاً صحياً منذ بدايتها.

وفي مايو الماضي، قالت المنظمة إنها تجمع أدلة لتحقيق في جرائم حرب محتملة جراء هجمات تقول إنها وثقتها إثر قيام روسيا بقصف منشآت للرعاية الصحية في أوكرانيا.

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وقال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة، إن المنظمة وثقت بالفعل 200 هجوم على مستشفيات ومراكز طبية في البلاد.

كما أوضح أن "الهجمات المتعمدة على مرافق الرعاية الصحية يمثل خرقا للقانون الإنساني الدولي ومن ثم، بناء على التحقيق وتحديد المسؤول عن الهجوم، هذا يمثل جرائم حرب في أي حالة".

وأضاف "نواصل توثيق هذه الهجمات والشهود عليها... ونثق في أن منظومة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية (وجهات) أخرى ستُجري التحقيقات اللازمة لتقييم القصد الجنائي وراء هذه الهجمات".

من جانبها نفت روسيا اتهامات سابقة من أوكرانيا ودول غربية بارتكاب جرائم حرب محتملة، كما نفت استهداف مدنيين في الحرب.