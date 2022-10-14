القوات الأوكرانية: حررنا 600 منطقة من الروس خلال شهر

بعد أسابيع من الهجوم المضاد الذي أطلقته القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية لاسيما في شمال شرق البلاد وجنوبها، أعلنت أنها استعادت أكثر من 600 منطقة.
وقالت وزارة "إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتاً" في أوكرانيا إن الجيش حرر أكثر من 600 منطقة من الاحتلال الروسي في الشهر المنصرم، بما في ذلك 75 في إقليم خيرسون الاستراتيجي.
خاركيف ودونباس أيضا
كما ذكرت أنه تم تحرير حوالي 502 منطقة سكنية في شمال شرق إقليم خاركيف حيث تقدمت القوات لأوكرانية الشهر الماضي في عمق الخطوط الروسية. وأضافت أنه تم تحرير 43 منطقة في إقليم دونيتسك وسبعة في لوجانسك، بحسب ما نقلت "رويترز" اليوم الجمعة.
إلى ذلك، أكدت في بيان نشر على موقعها على الإنترنت أن "مساحة الأراضي المحررة زادت بشكل ملحوظ".
يذكر أن موسكو كانت أعلنت أواخر الشهر الماضي، (سبتمبر 2022) "ضم دونيتسك ولوجانسك في إقليم دونباس شرقا، بالإضافة إلى خيرسون وزابوريجيا، جنوباً، بالتزامن مع الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية في الشمال الشرقي والشرق والجنوب.
فيما نددت كييف والغرب، فضلا عن الأمم المتحدة بعمليات الضم هذه، مؤكدة أنها غير شرعية، ومخالفة للقوانين الدولية.
-
شاب على تيك توك يشغل المصريين.. الخالق الناطق سمير غانمبعد سنة ونصف على رحيله، عاد طيف الفنان المصري الراحل سمير غانم للظهور مجدداً.فقد انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بمقاطع فيديو ظهر ... ثقافة وفن
-
اعترافات البيتلز فتحت قبوراً.. معلومات تكشف عن رهائن داعشيبدو أن اعترافات عنصري الخلية الداعشية الشهيرة البيتلز، ستكشف الكثير عن المقابر الجماعية التي خلفها التنظيم وراءه خلال سيطرته على أراض شاسعة في سوريا ... سوريا
-
بوتين يقدّم طعاماً لصدام حسين؟!.. صورة قديمة من فرنساانشغلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بانتشار صورة قيل إنها تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس العراقي الراحل صدّام حسين.فيما ... سوشيال ميديا