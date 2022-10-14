القوات الأوكرانية: حررنا 600 منطقة من الروس خلال شهر

بعد أسابيع من الهجوم المضاد الذي أطلقته القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية لاسيما في شمال شرق البلاد وجنوبها، أعلنت أنها استعادت أكثر من 600 منطقة.

وقالت وزارة "إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتاً" في أوكرانيا إن الجيش حرر أكثر من 600 منطقة من الاحتلال الروسي في الشهر المنصرم، بما في ذلك 75 في إقليم خيرسون الاستراتيجي.

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خاركيف ودونباس أيضا

كما ذكرت أنه تم تحرير حوالي 502 منطقة سكنية في شمال شرق إقليم خاركيف حيث تقدمت القوات لأوكرانية الشهر الماضي في عمق الخطوط الروسية. وأضافت أنه تم تحرير 43 منطقة في إقليم دونيتسك وسبعة في لوجانسك، بحسب ما نقلت "رويترز" اليوم الجمعة.

إلى ذلك، أكدت في بيان نشر على موقعها على الإنترنت أن "مساحة الأراضي المحررة زادت بشكل ملحوظ".

يذكر أن موسكو كانت أعلنت أواخر الشهر الماضي، (سبتمبر 2022) "ضم دونيتسك ولوجانسك في إقليم دونباس شرقا، بالإضافة إلى خيرسون وزابوريجيا، جنوباً، بالتزامن مع الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية في الشمال الشرقي والشرق والجنوب.

فيما نددت كييف والغرب، فضلا عن الأمم المتحدة بعمليات الضم هذه، مؤكدة أنها غير شرعية، ومخالفة للقوانين الدولية.