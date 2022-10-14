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جنود من القوات العسكرية الأوكرانية في سيفيرودونيتسك (أرشيفية من فرانس برس)
جنود من القوات العسكرية الأوكرانية (أرشيفية من فرانس برس)

القوات الأوكرانية: حررنا 600 منطقة من الروس خلال شهر

دبي- العربية.نت
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بعد أسابيع من الهجوم المضاد الذي أطلقته القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية لاسيما في شمال شرق البلاد وجنوبها، أعلنت أنها استعادت أكثر من 600 منطقة.

وقالت وزارة "إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتاً" في أوكرانيا إن الجيش حرر أكثر من 600 منطقة من الاحتلال الروسي في الشهر المنصرم، بما في ذلك 75 في إقليم خيرسون الاستراتيجي.

بعد هجمات كييف المضادة.. موسكو تجلي المدنيين من خيرسون العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بعد هجمات كييف المضادة.. موسكو تجلي المدنيين من خيرسون

خاركيف ودونباس أيضا

كما ذكرت أنه تم تحرير حوالي 502 منطقة سكنية في شمال شرق إقليم خاركيف حيث تقدمت القوات لأوكرانية الشهر الماضي في عمق الخطوط الروسية. وأضافت أنه تم تحرير 43 منطقة في إقليم دونيتسك وسبعة في لوجانسك، بحسب ما نقلت "رويترز" اليوم الجمعة.

باخموت دونباس أوكرانيا (رويترز)
باخموت دونباس أوكرانيا (رويترز)

إلى ذلك، أكدت في بيان نشر على موقعها على الإنترنت أن "مساحة الأراضي المحررة زادت بشكل ملحوظ".

يذكر أن موسكو كانت أعلنت أواخر الشهر الماضي، (سبتمبر 2022) "ضم دونيتسك ولوجانسك في إقليم دونباس شرقا، بالإضافة إلى خيرسون وزابوريجيا، جنوباً، بالتزامن مع الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية في الشمال الشرقي والشرق والجنوب.

فيما نددت كييف والغرب، فضلا عن الأمم المتحدة بعمليات الضم هذه، مؤكدة أنها غير شرعية، ومخالفة للقوانين الدولية.

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