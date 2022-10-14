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مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر برتيس (فرانس برس)
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر برتيس (فرانس برس)

المبعوث الأممي للسودان: الحل يقترب بتوافق العسكر والمدنيين

دبي- العربية.نت
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وسط استمرار للأزمة السياسية في السودان، أعرب المبعوث الأممي، فولكر بيرتس عن أمله بقرب الحل، لافتاً إلى وجود اتفاق بين الأطراف على فترة انتقالية لا تتعدى العامين.

وقال في مقابلة مع العربية/الحدث اليوم الجمعة:" أشارك السودانيين في الجو التفاؤلي بقرب حل الأزمة السياسية".

بيرتس: لا يجب أن يلعب العسكريون دوراً سياسيا في السودان العرب والعالم بيرتس: لا يجب أن يلعب العسكريون دوراً سياسيا في السودان

محادثات بين العسكر والمدنيين

كما أضاف أن الأجواء أفضل بكثير مما كانت عليه قبل ٣ أشهر، مشددا على أهمية التوصل لحل بتوافق كافة المكونات بما فيها العسكريين.

إلى ذلك، أكد أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين كافة الأطراف بشأن الخروج من الأزمة. وأوضح أن محادثات تجري بين المكونين العسكري والمدني بشأن الحلول

من الخرطوم (أرشيفية-فرانس برس)
من الخرطوم (أرشيفية-فرانس برس)

خروج البرهان من الحياة السياسية

وشدد على أنه لا يجب أن يكون العسكريين جزءا من المؤسسات خارج السياسة، مضيفا أن قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أكد استعداده الخروج من الحياة السياسية.

كذلك، اعتبر أنه لا يمكن للسياسيين أن يمتلكوا جيوشاً خاصة، داعياً إلى دمج الحركات المسلحة ضمن صفوف الجيش، لتتحول إلى أحزاب سياسية. وأردف قائلا إن كل التنظيمات المسلحة في البلاد ارتكبت انتهاكات لحقوق الانسان

عبد الفتاح البرهان (فرانس برس)
عبد الفتاح البرهان (فرانس برس)

أما عن عمل الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، و"إيقاد")، فأوضح أن هناك وجهات نظر مختلفة داخلها، لكن هدف الجميع واحد.

يذكر أن البلاد، التي تعد واحدة من أفقر دول العالم، لا تزال غارقة منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي، على الرغم من كافة المساعي الأممية من أجل إطلاق جلسات حوار تفضي إلى حل.

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