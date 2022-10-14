المبعوث الأممي للسودان: الحل يقترب بتوافق العسكر والمدنيين

وسط استمرار للأزمة السياسية في السودان، أعرب المبعوث الأممي، فولكر بيرتس عن أمله بقرب الحل، لافتاً إلى وجود اتفاق بين الأطراف على فترة انتقالية لا تتعدى العامين.

وقال في مقابلة مع العربية/الحدث اليوم الجمعة:" أشارك السودانيين في الجو التفاؤلي بقرب حل الأزمة السياسية".

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محادثات بين العسكر والمدنيين

كما أضاف أن الأجواء أفضل بكثير مما كانت عليه قبل ٣ أشهر، مشددا على أهمية التوصل لحل بتوافق كافة المكونات بما فيها العسكريين.

إلى ذلك، أكد أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين كافة الأطراف بشأن الخروج من الأزمة. وأوضح أن محادثات تجري بين المكونين العسكري والمدني بشأن الحلول

خروج البرهان من الحياة السياسية

وشدد على أنه لا يجب أن يكون العسكريين جزءا من المؤسسات خارج السياسة، مضيفا أن قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أكد استعداده الخروج من الحياة السياسية.

كذلك، اعتبر أنه لا يمكن للسياسيين أن يمتلكوا جيوشاً خاصة، داعياً إلى دمج الحركات المسلحة ضمن صفوف الجيش، لتتحول إلى أحزاب سياسية. وأردف قائلا إن كل التنظيمات المسلحة في البلاد ارتكبت انتهاكات لحقوق الانسان

أما عن عمل الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، و"إيقاد")، فأوضح أن هناك وجهات نظر مختلفة داخلها، لكن هدف الجميع واحد.

يذكر أن البلاد، التي تعد واحدة من أفقر دول العالم، لا تزال غارقة منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي، على الرغم من كافة المساعي الأممية من أجل إطلاق جلسات حوار تفضي إلى حل.