بعد قصف أوكراني.. تعليق خدمة قطارات بيلجورود الروسية

أعلن حاكم إقليم بيلجورود الروسي، فياتشيسلاف جلادكوف، أن عمليات القطارات عُلقت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بالقرب من نوفي أوسكول، وهي بلدة في الإقليم المتاخم لأوكرانيا، بعد سقوط شظايا صاروخ بالقرب من خط السكك الحديدية.
وقال على تطبيق تيليجرام إن الدفاعات المضادة للطائرات أسقطت صواريخ بالقرب من بلدة نوفي أوسكول التي يبلغ عدد سكانها حوالي 18 ألف نسمة وتقع على بعد 90 كيلومترا شمالي الحدود مع أوكرانيا.
أضرار بخطوط الكهرباء
كما أضاف "لحقت أضرار بخطوط الكهرباء، وتم تعليق خدمات القطارات مؤقتا" مضيفا أنه لم تقع إصابات بشرية.
وكان جلادكوف اتهم أوكرانيا يوم الخميس بقصف مبنى سكني في مدينة بيلجورود المركز الإداري للإقليم.
فيما أبلغت المناطق الحدودية الروسية عن حوادث متفرقة منذ أن غزت القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير شباط، شملت، على سبيل المثال، مخازن الوقود والذخيرة. ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن تلك الحوادث.
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