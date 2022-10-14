بعد هجمات كييف المضادة.. موسكو تجلي المدنيين من خيرسون

في ظل الهجوم المضاد الذي تشنه قوات كييف، أعلنت روسيا أنها ستساعد في تنظيم إجلاء سكان من خيرسون في جنوب أوكرانيا بطلب من الإدارة التابعة لها في المنطقة.

وأوضح نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين للتلفزيون الروسي أمس الخميس، أنه "عقب نداء رئيس منطقة خيرسون في الاتحاد الروسي فلاديمير سالدو قررت الحكومة تنظيم عمليات مساعدة على مغادرة سكان المنطقة إلى مناطق أخرى في البلاد".

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كما أضاف في كلمة مقتضبة "سنوفر للجميع سكناً مجانياً وكل ما هو ضروري"، بدون أن يحدد عدد الأشخاص الذين يشملهم القرار.

إلى القرم

في غضون ذلك، طلبت السلطات المنصّبة في خيرسون من موسكو في وقت سابق الخميس تنظيم إجلاء المدنيين من المنطقة التي أعلنت روسيا ضمها نهاية أيلول/سبتمبر إلى جانب ثلاث مناطق أوكرانية أخرى.

واقترح سالدو أن يشمل الإجلاء "في المقام الأول" سكان المناطق الواقعة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر حيث تتقدم قوات كييف.

فيما سيتم نقل السكان إلى شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو في عام 2014، وإلى مناطق روستوف وكراسنودار وستافروبول في جنوب روسيا.

استعادة 5 بلدات

يأتي ذلك في وقت أعلن الجيش الأوكراني الخميس استعادة السيطرة على خمس بلدات في المنطقة غداة تأكيده السيطرة على خمس بلدات أخرى.

ويشن الجيش الأوكراني منذ عدة أسابيع هجوما مضادا في المنطقة التي سيطرت عليها روسيا بعيد إطلاق العملية العسكرية، وأكد الأسبوع الماضي أنه سيطر على أكثر من 400 كيلومتر مربع في سبعة أيام.

ولم تتفاعل السلطات الأوكرانية بعد مع إعلانات الإجلاء، وسبق أن اتهمت كييف روسيا بنقل آلاف من سكان الأراضي التي تسيطر عليها تحت غطاء الإجلاء.