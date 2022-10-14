اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً (أ ف ب)
كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً (أ ف ب - أرشيفية)

سيول: بيونغ يانغ تطلق صاروخاً باليستياً نحو البحر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً غير محدد باتجاه البحر، حسبما ذكرت وكالة يونهاب اليوم الجمعة نقلاً عن الجيش الكوري الجنوبي.

يأتي ذلك بعدما أجرت بيونغ يانغ تجارب على صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى الأربعاء، وفق وسائل إعلام رسمية، أشرف عليها الزعيم كيم جونغ أون.

كوريا الشمالية تختبر صاروخي كروز بعيدي المدى بإشراف كيم العرب والعالم كوريا الشمالية تختبر صاروخي كروز بعيدي المدى بإشراف كيم

تمارين نووية

ووصفت بيونغ يانغ اختباراتها الصاروخية الأخيرة بأنها تمارين نووية تكتيكية تحاكي السيطرة على مطارات ومنشآت عسكرية في كوريا الجنوبية.

وقبل نحو ساعتين من رصد إطلاق الصاروخ، أفادت يونهاب عن تحليق نحو 12 طائرة حربية كورية شمالية على مقربة من الحدود مع كوريا الجنوبية الخميس، ما دفع سيول الى إرسال مقاتلات.

توترات متصاعدة

جاء ذلك وسط توترات عسكرية متصاعدة في شبه الجزيرة على وقع سلسلة من تجارب الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ. وهي المرة الثانية التي تنفذ فيها طائرات حربية كورية شمالية طلعات خلال أسبوع.

ونقلت وكالة يونهاب عن رئيس الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أنه تم رصد 10 مقاتلات أثناء تحليقها على مسافة 25 كلم شمال الحدود بين الكوريتين، بين الساعة 10,30 مساء الخميس و0,20 بعد منتصف ليل الجمعة بالتوقيت المحلي، متجاوزة الخط الذي يفعل بشكل تلقائيا ردا من الجنوب.

كيم جونغ أون (أرشيفية من رويترز)
كيم جونغ أون (أرشيفية من رويترز)

وأرسلت سيول طائرات عسكرية من بينها إف-35 إيه المقاتلة حسبما نقلت يونهاب عن رئاسة الأركان المشتركة.

من جهتها، اتهمت كوريا الشمالية الجمعة (بالتوقيت المحلي) سيول بالقيام بـ"عمل استفزازي" قرب حدودهما المشتركة وقالت إن الجيش الكوري الجنوبي "يثير توترا عسكريا"، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

"عمل استفزازي"

وقال متحدث باسم الجيش الكوري الشمالي إن الجيش الكوري الجنوبي أطلق الخميس "نيران المدفعية لنحو عشر ساعات قرب منطقة الدفاع المتقدمة التابعة للفيلق الخامس بالجيش الشعبي الكوري"، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية، مضيفا أن الجيش الشعبي الكوري "قام بتدابير عسكرية قوية مضادة" ردا على "العمل الاستفزازي".

زعيم كوريا الشمالية (أ ب)
زعيم كوريا الشمالية (أ ب)

وأضاف تقرير الوكالة أن الجيش الكوري الشعبي "يوجه تحذيرا صارما للجيش الكوري الجنوبي الذي يثير توترا عسكريا في منطقة خط المواجهة بعمل متهور".

يذكر أن بيونغ يانغ التي تمتلك السلاح النووي أجرت هذه السنة سلسلة تجارب غير مسبوقة من حيث الوتيرة. وبلغت هذه التجارب ذروتها الأسبوع الماضي حين أطلق الجيش الكوري الشمالي أربعة صواريخ بالستية قصيرة المدى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كاتب إيراني يكشف أسرار تطور واستمرار حراك الشارع في إيران كاتب إيراني يكشف أسرار تطور واستمرار حراك الشارع في إيران
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط