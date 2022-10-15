الجيش السوداني: مقتل 5 وإصابة 9 جراء "احتكاكات" غرب كردفان

أعلن الجيش السوداني، السبت، مقتل 5 وإصابة 9 آخرين جراء "احتكاكات" بين بعض المكونات الاجتماعية على مدى يومين في مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان، إن القوة العسكرية الموجودة بالمنطقة قامت بالفصل بين الطرفين المتنازعين وتأمين المرافق الحيوية.

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كما ناشدت المكونات الاجتماعية بالمنطقة، التزام الحكمة والمحافظة على التعايش السلمي وعدم الجنوح للعنف.

الحوار البناء

يذكر أن عضو مجلس السيادة مالك عقار كان أكد ضرورة معالجة قضايا ولاية غرب كردفان في الإطار السلمي عبر الحوار البناء وتعزيز اللحمة الاجتماعية، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".

وأمّن خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري يوم 6 أكتوبر، وفد قبيلة المسيرية بغرب كردفان، على حقوق الولاية فيما نصت عليه اتفاقية جوبا لسلام السودان.

تعزيز التعايش السلمي

فيما أوضح عضو اللجنة العليا لمؤتمر توحيد قبيلة المسيرية حول القضايا المصيرية، محمد نورين علين في تصريح صحافي، أن اللقاء تناول التحديات التي تواجه ولاية غرب كردفان بما فيها المشاكل القبلية.

كما شدد على ضرورة جمع الصف وتعزيز التعايش السلمي بالمنطقة، مشيراً إلى أن اللقاء تناول نسبة الـ40% من عائدات الولاية من البترول، وتم الاتفاق خلاله على مناقشة القضايا بصورة علمية للتوصل لرؤية موحدة لكل أهل الولاية لتجاوز التحديات الماثلة.