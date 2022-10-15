حاكم خيرسون: قوات كييف تشن هجوماً على المدينة

بعد إعلانها سابقاً عزمها إجلاء المدنيين من مدينة خيرسون الواقعة جنوب أوكرانيا، جددت السلطات الانفصالية الموالية لروسيا، اليوم السبت، التأكيد أن القوات الأوكرانية تحاول مجددا شن هجمات على المدينة.

وقال نائب رئيس خيرسون الموالي لموسكو، في تعليق على حسابه بتليغرام "هناك محاولات أوكرانية للهجوم على المقاطعة".

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عمليات إجلاء

وكان رئيس خيرسون، فلاديمير سالدو، المعين من قبل روسيا، أعلن قبل يومين (13 أكتوبر) أنه سينظم بالتعاون مع القوات الروسية عمليات لإجلاء سكان المدينة إلى مناطق أخرى.

كما اقترح أن يشمل الإجلاء في المقام الأول المناطق الواقعة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر حيث تتقدم القوات الأوكرانية.

هجوم مضاد

أتت تلك التصريحات في حينه، بعد أن أعلن الجيش الأوكراني استعادة السيطرة على عدة بلدات في خيرسون.

يشار إلى أن القوات الروسية تشن منذ الشهر الماضي، هجوماً مضاداً في شمال شرق البلاد، وجنوبها أيضاً، في محاولة لاستعادة مدن ظلت لأشهر تحت السيطرة الروسية.

لكن موسكو وبالتزامن مع هذا الهجوم، أعلنت في أواخر سبتمبر أنها ضمت 4 أقاليم أوكرانية إليها، ألا وهي دونيتسك ولوغانسك شرقاً، وخيرسون وزابوريجيا جنوباً، في خطوة أثارت انتقادات دولية عارمة، وإدانة من الأمم المتحدة، التي أكدت أن قرار الضم غير شرعي ويعارض القوانين والمواثيق الدولية.

إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أصر على أن لا عودة عن قرار الضم هذا "إلى الأبد".