حاكم خيرسون: قوات كييف تشن هجوماً على المدينة
بعد إعلانها سابقاً عزمها إجلاء المدنيين من مدينة خيرسون الواقعة جنوب أوكرانيا، جددت السلطات الانفصالية الموالية لروسيا، اليوم السبت، التأكيد أن القوات الأوكرانية تحاول مجددا شن هجمات على المدينة.
وقال نائب رئيس خيرسون الموالي لموسكو، في تعليق على حسابه بتليغرام "هناك محاولات أوكرانية للهجوم على المقاطعة".
عمليات إجلاء
وكان رئيس خيرسون، فلاديمير سالدو، المعين من قبل روسيا، أعلن قبل يومين (13 أكتوبر) أنه سينظم بالتعاون مع القوات الروسية عمليات لإجلاء سكان المدينة إلى مناطق أخرى.
كما اقترح أن يشمل الإجلاء في المقام الأول المناطق الواقعة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر حيث تتقدم القوات الأوكرانية.
هجوم مضاد
أتت تلك التصريحات في حينه، بعد أن أعلن الجيش الأوكراني استعادة السيطرة على عدة بلدات في خيرسون.
يشار إلى أن القوات الروسية تشن منذ الشهر الماضي، هجوماً مضاداً في شمال شرق البلاد، وجنوبها أيضاً، في محاولة لاستعادة مدن ظلت لأشهر تحت السيطرة الروسية.
لكن موسكو وبالتزامن مع هذا الهجوم، أعلنت في أواخر سبتمبر أنها ضمت 4 أقاليم أوكرانية إليها، ألا وهي دونيتسك ولوغانسك شرقاً، وخيرسون وزابوريجيا جنوباً، في خطوة أثارت انتقادات دولية عارمة، وإدانة من الأمم المتحدة، التي أكدت أن قرار الضم غير شرعي ويعارض القوانين والمواثيق الدولية.
إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أصر على أن لا عودة عن قرار الضم هذا "إلى الأبد".
-
أم طفل قتل بإبرة السرطان في صنعاء: لا أتخيل حياتي بدونهلا يزال العديد من أهالي الأطفال المصابين بالسرطان الذين قضوا في أحد المستشفيات في صنعاء، بعد إعطائهم حقناً منتهية الصلاحية وملوثة، تحت أثر الصدمة ... اليمن
-
ظهر بمتنزه جنوب السعودية.. كشف حقيقة الحيوان "الأسود"أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، حقيقة المقطع المتداول في متنزه المريع بمحافظة أحد رفيدة - جنوب المملكة - الذي يظهر فـيـه حيـوان ... السعودية
-
شاهد.. طبيبة تجر حقيبة فيها جثة صديقتها مقطوعة الرأسفي جريمة مروعة، التقطت كاميرات المراقبة، فيديو لامرأة ترتدي كمامة وتسحب حقيبة زرقاء اللون في شوارع العاصمة البريطانية لندن، تحتوي على جثة صديقتها ... الأخيرة