زيلينسكي: أشكر ولي العهد السعودي لدعم وحدة أراضينا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه وجه الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي أمس الجمعة، على دعم وحدة الأراضي الأوكرانية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف "اتفقت مع ولي العهد السعودي على التواصل فيما يتعلق بإطلاق سراح أسرى الحرب الأوكرانيين".
يذكر أن وساطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الأزمة الروسية الأوكرانية، أدت إلى إفراج روسيا عن 10 أسرى من المغرب وأميركا وبريطانيا والسويد وكرواتيا، وذلك نهاية سبتمبر الماضي.
وساطة سعودية
ولاقت وساطة ولي العهد السعودي بالإفراج عن 10 أسرى لدى روسيا من 5 دول، إشادات دولية واسعة، حيث عبرت العديد من الدول الكبرى عن شكرها لجهود ولي العهد الإنسانية.
وأصدرت كل من أميركا وبريطانيا والسويد وكرواتيا ودول عربية وخليجية بيانات تشيد بدور الوساطة الذي لعبه ولي العهد في إنجاح صفقة تبادل الأسرى.
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