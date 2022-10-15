ماسك يتراجع.. ويعلن استمرار تقديم الإنترنت لأوكرانيا

كشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك، اليوم السبت، أن شركته "سبيس إكس" ستواصل تمويل خدمة الإنترنت "ستارلينك" في أوكرانيا، بعد يوم من إعلانه أنها لم تعد قادرة على تحمل تكاليف ذلك.

فقد غرد ماسك: "بحق الجحيم.. على الرغم من أن ستارلينك لا تزال تخسر أموالاً، وأن الشركات الأخرى تحصل على مليارات الدولارات من دافعي الضرائب، إلا أننا سنواصل تمويل الحكومة الأوكرانية مجاناً".

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

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ولم يتضح على الفور ما إذا كان عرض ماسك جاداً أم أنه كان يعبر عن السخرية.

"نريد استرداد النفقات"

أتت تلك التصريحات بعدما أعلن الثري الأميركي أمس علناً، أن سبيس إكس لا يمكنها تمويل خدمة الإنترنت Starlink في أوكرانيا "إلى أجل غير مسمى وإرسال آلاف المحطات".

وقال في تغريدات على تويتر: "لا تطلب سبيس إكس استرداد النفقات السابقة التي تكبدتها، لكنها لا تستطيع أيضًا تمويل النظام الحالي إلى أجل غير مسمى.. فهذا غير معقول"، بحسب ما أفادت رويترز.

كما لفت إلى أن Starlink تنفق نحو 20 مليون دولار شهريًا، في إشارة إلى حرقها أموالاً طائلة للحفاظ على خدمات الأقمار الصناعية في أوكرانيا، بعد أن كان أعلن سابقاً أن شركته أنفقت حوالي 80 مليون دولار.

توتر العلاقة مع كييف

يذكر أن تصريحات ماسك أتت في ظل توتر علاقته بالطرف الأوكراني، إثر الاقتراح الذي قدمه الأسبوع الماضي من أجل إنهاء الصراع مع روسيا، عبر تنازل كييف عن بعض أراضيها، ما أغضب العديد من المسؤولين الأوكرانيين الذين هاجموه حينها بشدة، بعد أن كانوا أغدقوا عليه الشكر والثناء.

كما جاءت بعد أن كشفت وثائق أرسلت إلى البنتاغون، أن شركته الشهيرة تطالب بدفع التكاليف من أجل استمرار الخدمة في أوكرانيا، لأنه لم يعد بإمكانها الاستمرار في تمويلها، بحسب ما أفادت شبكة "سي إن إن" يوم الخميس.