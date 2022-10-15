هجوم أوكراني.. نار تشتعل بمستودع للنفط في بيلغورود الروسية

أعلنت خدمة الطوارئ في مدينة بيلغورود الروسية، اشتعال النيران في أحد خزانات الوقود في منطقة بيلغورود بعد قصف طالها من الجانب الأوكراني.

وأضاف البيان، السبت، أن الخزانات المتضررة كانت تحوي بقايا وقود ديزل، واشتعلت في مستودع للنفط.

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اشتعلت النيران دون أضرار

كما أفاد المصدر أن الحريق وقع في قرية رازومنو 71، بسبب قصف مستودع النفط تضررت منه أحد الخزانات العشرة.

في حين لم تصب بقية الخزانات بأية أذى كونها فارغة.

وقالت خدمات الطوارئ إنه من أجل استبعاد حريق محتمل، يتم تبريدهم الآن بالماء.

بدوره، أعلن حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف اندلاع الحريق، مؤكداً أنه وقع في مستودع نفط بعد قصف من قبل أوكرانيا.

"قصفونا مرة أخرى"

وكتب الحاكم: "تم قصفنا مرة أخرى. إحدى القذائف أصابت مستودعا للنفط في منطقة بيلغورود. أنا في مكان الحادث. وزارة الطوارئ تقاوم النيران. لا يوجد تهديد بالانتشار. سأطلعكم بكل شيء".

كما أوضح أن القصف طال نقطة تفتيش جمركية في بلدة شيبكينو الحدودية.

يشار إلى أن نقطة التفتيش الجمركية في شيبيكينو تلك، باتت تتعرض لقصف متتال، حيث سقطت اليوم 14 قذيفة على المعبر الحدودي، دون ضحايا أو جرحى.