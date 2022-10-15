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صور حريق في مستودع لتخزين الوقود في مدينة بيلغورود الروسية - رويترز
أرشيفية - رويترز
روسيا و أوكرانيا

هجوم يستهدف مركز تدريب في بيلغورود.. ومقتل 11 شخصاً

دبي - العربية.نت
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن هجوماً نفذه مواطنان من رابطة الدول المستقلة على ساحة تدريب للرماية في مقاطعة بيلغورود أدى إلى مقتل 11 شخصاً، وإصابة 15 آخرين، وهم يتلقون المساعدة الطبية حالياً.

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وأضاف بيان الوزارة أنه تم قتل منفذيْ الهجوم، مشيراً إلى أن وكالات السلطات التنفيذية تحقق في موقع الهجوم.

كذلك قالت الوزارة إن منفذي الهجوم فتحا النار في ساحة التدريب أثناء تدريبات على إطلاق النار مع متطوعين، حيث أطلقا النار على عناصر الوحدة.

وكانت أعلنت السلطات الروسية، في وقت سابق اليوم، عن اندلاع حريق في مستودع للنفط بمدينة بيلغورود الحدودية بعد هجوم للقوات الأوكرانية.

قصف مستودع للنفط

وقال حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف: "تم قصفنا مرة أخرى. إحدى القذائف أصابت مستودعا للنفط في منطقة بيلغورود. أنا في مكان الحادث. وزارة الطوارئ تقاوم النيران. لا يوجد تهديد بالانتشار. سأطلعكم بكل شيء".

كما أكد تعرض نقطة تفتيش جمركية في بلدة شيبكينو الحدودية لقصف أوكراني أيضا.

صور حريق في مستودع لتخزين الوقود في مدينة بيلغورود الروسية - رويترز
صور حريق في مستودع لتخزين الوقود في مدينة بيلغورود الروسية - رويترز

هجوم أوكراني مضاد

يشار إلى أن القوات الأوكرانية تشن منذ الشهر الماضي، هجوماً مضاداً في شمال شرق البلاد، وجنوبها أيضاً، في محاولة لاستعادة مدن ظلت لأشهر تحت السيطرة الروسية.

لكن موسكو وبالتزامن مع هذا الهجوم، أعلنت في أواخر سبتمبر أنها ضمت 4 أقاليم أوكرانية إليها، ألا وهي دونيتسك ولوغانسك شرقاً، وخيرسون وزابوريجيا جنوباً، في خطوة أثارت انتقادات دولية عارمة، وإدانة من الأمم المتحدة، التي أكدت أن قرار الضم غير شرعي ويعارض القوانين والمواثيق الدولية.

إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أصر على أن لا عودة عن قرار الضم هذا "إلى الأبد".

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