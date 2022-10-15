15 عاملاً عالقون تحت التراب في تركيا.. وصور عائلات تبكي

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار بمنجم للفحم في شمال غربي تركيا إلى 28 قتيلاً و28 جريحاً بينما يحاول رجال الإنقاذ انتشال عشرات العمال العالقين في الموقع.

ووقع الانفجار عند الساعة 18.15 (15.15 بتوقيت غرينتش) الجمعة بمنجم في مدينة أماسرا الواقعة على البحر الأسود وأودى بحياة 28 شخصاً حسب حصيلة جديدة كشف عنها وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على تويتر.

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كما أضاف أن 11 شخصاً أخرجوا من المنجم ويتلقون العلاج في المستشفى.

"انفجار غاز"

بدوره أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو أن 15 شخصاً ما زالوا عالقين صباح السبت في المنجم، وفق فرانس برس.

فيما صرح وزير الطاقة فاتح دونميز أنه "حسب الملاحظات الأولى حدث انفجار غاز".

وكانت الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث قد ذكرت في تغريدة على تويتر أولاً أن خللاً في محول كهربائي أدى إلى الانفجار. لكنها أوضحت بعد ذلك أن كمية من غاز الميثان اشتعلت "لأسباب غير معروفة".

جهود شاقة

يأتي ذلك في حين تبذل فرق الإنقاذ جهوداً شاقة لمحاولة إنقاذ عشرات العمال الذين علقوا في المنجم على عمق 300 و350 متراً تحت مستوى سطح البحر.

وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام المحلية من مدخل المنجم، أفراد عائلات عمال المناجم العالقين وكثير منهم يبكون بينما يقدم رجال الإنقاذ الأكسجين للعمال الذين يتم إخراجهم من المنجم ونقلهم إلى أقرب المستشفيات.

فيما فتح مكتب المدعي العام المحلي تحقيقا في الحادث.

حوادث متكررة

يشار إلى أن حوادث عمل تسجل باستمرار في تركيا حيث جرى التطور الاقتصادي القوي في العقد الماضي على حساب قواعد السلامة، لا سيما في البناء والتعدين.

وأدركت البلاد ذلك فجأة بعد حادث وقع في 2014 في سوما بغرب البلاد حيث قُتل 301 عامل في منجم للفحم بعد انفجار وحريق أدى إلى انهيار بئر.

كما أصدرت المحاكم التركية أحكاماً بالسجن تصل إلى 22 عاماً وستة أشهر ضد خمسة من مسؤولي المناجم ، ثبتت إدانتهم بالإهمال.