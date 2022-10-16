أوكرانيا متفائلة بشأن مصير شبكة إيلون ماسك الفضائية

عبّرت دبلوماسية أوكرانية عن تفاؤلها بشأن توفير الأموال اللازمة للتشغيل المستمر لشبكة الأقمار الاصطناعية التي يمولها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، وتوفر اتصالات ميدانية وإنسانية أساسية في الحرب مع روسيا.

وقالت السفيرة الأوكرانية في واشنطن أوكسانا ماركاروفا: "إنها هناك، إنها تعمل. ستكون بحاجة للعمل لوقت أطول".

مادة اعلانية

ولم تشر إلى إذا ما كان ماسك قد وافق على استمرار تمويل خدمة الإنترنت "ستارلينك" التابعة لشركته سبيس إكس في أوكرانيا، لكنها قالت إن تعاون الدولة مع الشركة كان ممتازاً.

وأضافت في مقابلة مع قناة "سي. بي. إس": "لقد حصلنا على ستارلينك في أوكرانيا بسرعة كبيرة، وفي بعض المناطق هذه هي الاتصالات الوحيدة التي لدينا للدعم الإنساني".

وتابعت: "من المهم جداً الاستمرار في ذلك وأنا متأكدة من أننا سنجد حلاً".

ويوم الجمعة، أكد مسؤولون أميركيون أن ماسك طلب من وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أن تتولى عملية تمويل خدمة ستارلينك في أوكرانيا.

ووفرت ستارلينك، التي تقدم خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض باستخدام أكثر من 2200 قمر اصطناعي منخفض المدار، اتصالات ميدانية مهمة لقوات الجيش الأوكراني منذ وقت مبكر في مواجهتها للجيش الروسي الذي بدأ عمليته العسكرية في فبراير الماضي.

وأشار ماسك في تغريدة يوم السبت إلى أن سبيس إكس قد تستمر في تمويل ستارلينك بعد كل شيء على الرغم من أن نبرته وصياغته أثارت أيضاً احتمالية أن يكون الرئيس التنفيذي لشركة تسلا يسخر.

ولم يتضح ما إذا كانت سبيس إكس قد وضعت بالفعل خططاً مستقبلية للخدمة في أوكرانيا.

وكتب ماسك على تويتر يوم السبت: "على الرغم من أن ستارلينك لا تزال تخسر أموالاً، وأن الشركات الأخرى تحصل على مليارات الدولارات من دافعي الضرائب، إلا أننا سنواصل تمويل الحكومة الأوكرانية مجاناً".

كما دخل ماسك مؤخراً في خلاف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد أن اقترح الملياردير أن تتنازل أوكرانيا عن منطقة شبه جزيرة القرم ذات الأهمية الاستراتيجية لروسيا وأن تقدم تنازلات أخرى كجزء من اتفاق سلام، وهو ما قوبل بتوبيخ من زيلينسكي.

ويوم الجمعة، كتب ماسك على تويتر أن الأمر يكلف سبيس إكس 20 مليون دولار شهريا لدعم احتياجات الاتصالات في أوكرانيا.

وقالت ماركاروفا إن أوكرانيا "اختلفت مع إيلون ماسك بشأن بعض آرائه الخاصة بشبه جزيرة القرم وكنا سعداء بمناقشتها معه". وأضافت أن أوكرانيا فخورة بكونها واحدة من أسرع الدول المشتركة في خدمة ستارلينك نمواً على مستوى العالم.