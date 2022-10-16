حصرياً.. "العربية" تتجول في قاعدة فلامينغو العسكرية المثيرة للجدل في بورتسودان

أكد مسؤول عسكري سوداني في تصريحات خاصة لـ"العربية والحدث" عدم وجود أي جندي أجنبي في قاعدة فلامينغو في بورتسودان.

ودخلت قناة "العربية" كأول وسيلة إعلامية قاعدة "فلامينغو" العسكرية في بورتسودان التي خصصتها الخرطوم للجنود الروس قبل فض الاتفاق، الذي تمّ التوقيع عليه في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

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في هذا السياق، أكد مسؤول عسكري سوداني للعربية مغادرة كل الجنود الروس، وأنها الآن خالية من أي وجود لأي طرف أجنبي آخر.

القاعدة ذات قدرات نووية وكان يتواجد فيها نحو 80 جندياً وفنياً روسياً متوزعين ما بين القطاعات الجوية ورصيف القاعدة وعمليات التأمين.

روسيا كانت قد فتحت جسرا بحريا وجويا، انطلاقا من قاعدتي طرطوس وحميميم الروسيتين في سوريا، نحو بورتسودان.. لكن العملية توقفت لاحقا.

خبراء يرون أن موسكو كانت تسعى من خلال هذه القاعدة العسكرية إلى بسط نفوذِها على جزء من ساحل البحر الأحمر، لكن الخرطوم تراجعت لاحقا عن الاتفاق، وانسحب الجنود الروس من القاعدة نهائياً.