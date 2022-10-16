الكرملين يتهم الناتو بالتورط في الحرب مع أوكرانيا

اتهم الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حلف الناتو بالتورط في الحرب الروسية في أوكرانيا، مضيفا أن ذلك لا يؤثر على أهداف العملية العسكرية الروسية.

بيسكوف قال أيضا خلال لقاء تلفزيوني على قناة "روسيا 1"، إن العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى النهاية، مشيرا إلى أن تدخل حلف الناتو صعّب الأمر إلا أن القدرات الروسية ستواصل تنفيذ العملية.

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وقال بيسكوف في بث برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" في قناة "روسيا 1": "بحكم الواقع فإن حلف الناتو متورط في الأزمة الأوكرانية. لكن ذلك لا يؤثر بطريقة أو بأخرى على جميع أهدافنا، ويعني ذلك أن العملية العسكرية الروسية الخاصة لا تزال مستمرة وسيتم تنفيذها حتى النهاية".

وردا على سؤال صحافي عن مدى صعوبة الأمر على روسيا بسبب هذا أجاب بيسكوف: "أصعب بكثير".

وأضاف: "ربما يتطلب هذا تعبئتنا الاقتصادية الداخلية وغيرها. شيء واحد هو نظام كييف وشيء آخر هو قدرات حلف الناتو. إنه عبء إضافي. لكن قدراتنا تسمح لنا بمواصلة تنفيذ العملية في مثل هذه الظروف".

وكانت الخارجية الروسية أكدت قبل يومين أن الناتو هزم في أوكرانيا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن الحلف فشل في تنفيذ المشروع الغربي بتحويل أوكرانيا إلى "دولة معادية لبلاده"، وفق قوله.

حذّرنا مراراً

كما اعتبر أنه كان بإمكان الناتو منع التصعيد في أوكرانيا، إلا أنه اختار العكس، مضيفاً أن حلف الناتو مستمر بالتصعيد ويرفع من حجم المخاطرة.

وذكّر غروشكو في حديث لوكالة تاس، بأن موسكو كانت حذّرت على مدى سنوات طويلة من مغبّة دخول جورجيا وأوكرانيا للحلف، مشددة على أن ذلك سيكون بمثابة قنبلة موقوتة في قاعدة الأمن الأوروبي.

وأوضح أنها نبّهت بعد عام 2007 عندما اتخذ الحلف القرار في بوخارست، بأن تلك القنبلة ستنفجر عاجلا أم آجلا إذا لم تتم إعادة النظر.