زيلينسكي: الوضع الميداني قرب باخموت هو الأصعب في الشرق

بعد أيام من إعلان القوات الموالية لروسيا اقترابها من باخموت ، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الوضع العسكري الميداني قرب المدينة هو "الأصعب" حاليا في شرق أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في خطابه اليومي مساء السبت، "لا يزال الوضع خطيرا للغاية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك" في حوض دونباس الصناعي.

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كذلك قال إن "الوضع الأصعب هو قرب باخموت مثل الأيام السابقة وما زلنا نحتفظ بمواقعنا".

روسيا تسيطر على قريتين

وكانت القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في منطقة دونيتسك قد أعلنت الخميس سيطرتها على قريتين قريبتين هما أوبيتين وإيفانغراد.

وتقع باخموت على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفينسك التي تضم محطات تحلية للمياه، وتعتبر الشريان الأساسي الذي يغذي المنطقة بمياه الشرب، بالإضافة إلى مدينة كراماتورسك، ضمن إقليم دونباس الصناعي الذي لم تسيطر عليه القوات الروسية بالكامل بعد.

هجوم مضاد

يذكر أن الأسابيع الماضية كانت شهدت تقدما للقوات الأوكرانية جراء هجوم مضاد أطلقته لاستعادة أراض بقيت تحت السيطرة الروسية لأشهر، وقد تمكنت بالفعل من استعادة العديد من البلدات في الشمال الشرقي والجنوب.

إلا أن القوات الروسية أعلنت لاحقا أنها انسحبت من بعض المواقع في الشرق والجنوب بغية إعادة تجميع صفوفها.

ويهدف الروس إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بغية فتح ممر بري بين الشرق والجنوب، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.