مقتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين خلال اشتباك بالضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي أكد أن فلسطينيين بدأوا "أعمال شغب عنيفة" بالقرب من بلدة قراوة بني حسان يوم السبت وفتح جنود، كانوا يعملون هناك، النار
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قال مسؤولو صحة فلسطينيون، اليوم الأحد، إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على فلسطيني خلال اشتباك في الضفة الغربية وتوفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه.
وقال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين بدأوا "أعمال شغب عنيفة" بالقرب من بلدة قراوة بني حسان يوم السبت وفتح جنود، كانوا يعملون هناك، النار.
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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا توفي "متأثرا بجروح حرجة، أصيب بها ظهر السبت، بالرصاص الحي في الصدر، في قراوة بني حسان".
ويأتي الحادث بعد أشهر من التوترات التي تفاقمت منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية حملة قمع في الضفة الغربية في مارس ردا على سلسلة من الهجمات التي شنها فلسطينيون في إسرائيل.
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