اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Palestinians clash with Israeli forces following the funeral of Palestinian Osama Adawy, 18, who was killed by Israeli troops during clashes on Wednesday, in Al Aroub camp in the Israeli-occupied West Bank, October 13, 2022. (File photo: Reuters)
أرشيفية

مقتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين خلال اشتباك بالضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي أكد أن فلسطينيين بدأوا "أعمال شغب عنيفة" بالقرب من بلدة قراوة بني حسان يوم السبت وفتح جنود، كانوا يعملون هناك، النار

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال مسؤولو صحة فلسطينيون، اليوم الأحد، إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على فلسطيني خلال اشتباك في الضفة الغربية وتوفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه.

وقال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين بدأوا "أعمال شغب عنيفة" بالقرب من بلدة قراوة بني حسان يوم السبت وفتح جنود، كانوا يعملون هناك، النار.

إضراب في القدس ونابلس ومقتل فلسطيني ببيت لحم.. والرئاسة الفلسطينية تحذر العرب والعالم إضراب في القدس ونابلس ومقتل فلسطيني ببيت لحم.. والرئاسة الفلسطينية تحذر

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا توفي "متأثرا بجروح حرجة، أصيب بها ظهر السبت، بالرصاص الحي في الصدر، في قراوة بني حسان".

ويأتي الحادث بعد أشهر من التوترات التي تفاقمت منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية حملة قمع في الضفة الغربية في مارس ردا على سلسلة من الهجمات التي شنها فلسطينيون في إسرائيل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السودان وإثيوبيا يحاولان حل الأزمات بينهما.. هل ينجحان؟ السودان وإثيوبيا يحاولان حل الأزمات بينهما.. هل ينجحان؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط