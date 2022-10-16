اليونان: تصعيد الخطاب التركي وصل إلى مستويات غير مسبوقة

اتهم وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، تركيا بتقويض فرص تهيئة مناخ مؤات لإجراء حوار بناء على أساس القانون الدولي في ظل ما وصفه بخطابها "العدواني" تجاه أثينا.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية، اليوم الأحد، عن الوزير قوله في مقابلة مع صحيفة محلية، إن الخلاف بين البلدين يمكن حله في إطار القانون الدولي، مشيرا إلى أن تصعيد الخطاب التركي وصل إلى "مستويات غير مسبوقة".

مادة اعلانية

وحذر دندياس من أنه كلما اقتربت الانتخابات في تركيا زاد خطر القيام بما وصفه بأنه "عمل استفزازي متعمد".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأسبوع الماضي، إن بلاده اتخذت التدابير اللازمة تجاه خطوات اليونان "لتسليح" جزر في بحر إيجه، مؤكدا أن "كل شيء جاهز وسنتخذ خطواتنا بناء على ذلك".

وأشار أردوغان إلى أن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار يبحث هذه القضية حاليا مع نظرائه بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفيما يتعلق بعلاقات تركيا مع روسيا، أكد دندياس على ضرورة اتخاذ تدابير إذا استمرت الشركات التركية في التعامل مع الكيانات الروسية الخاضعة لعقوبات.

وشدد وزير الخارجية اليوناني على أنه لا ينبغي لتركيا أن تكون "بابا خلفيا" لصادرات وواردات روسيا، التي تشن عملية عسكرية في أوكرانيا منذ أواخر فبراير شباط الماضي.

وقبل يومين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده اتخذت التدابير اللازمة تجاه قيام اليونان بخطوات لتسليح جزر في بحر إيجه. كما أضاف في تصريحات نشرها تلفزيون (تي آر تي) التركي "كل شيء جاهز وسنتخذ خطواتنا بناء على ذلك".

وأشار الرئيس التركي إلى أن وزير الدفاع خلوصي آكار يبحث هذه القضية حاليا مع نظرائه بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكان أردوغان طالب الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي بدعوة اليونان إلى حوار ثنائي مع تركيا، وجدد في تصريحات عقب ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء التركي في أنقرة، رغبة بلاده في إيجاد حل لمشاكل شرق المتوسط وبحر إيجه في إطار القانون الدولي.

وقال "ننتظر من الاتحاد الأوروبي دعوة اليونان إلى حوار على أساس ثنائي بدلاً من دعم المبادرات غير العادلة وغير القانونية بهذا الشأن".