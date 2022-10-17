إثيوبيا مستعدة للحوار.. وتعتزم استعادة السيطرة على مواقع فيدرالية بتيغراي

جددت الحكومة الإثيوبية إعلانها، الاثنين، أنها مستعدة لإجراء محادثات، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تريد استعادة السيطرة على مواقع اتحادية في منطقة تيغراي الشمالية، وذلك غداة دعوة الاتحاد الإفريقي إلى الوقف "الفوري" للأعمال العدائية.

وقالت السلطات في بيان "من الضروري أن تستعيد الحكومة الإثيوبية السيطرة بشكل فوري على كل المطارات والبنية التحتية الفيدرالية الأخرى والمنشآت في منطقة" تيغراي لـ"حماية سيادة وسلامة أراضي البلاد"، مشيرة إلى أنها "مصمّمة على حل سلمي للصراع عبر محادثات السلام برعاية الاتحاد الإفريقي".

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وأعربت الحكومة الإثيوبية، الاثنين، عن "أسفها العميق" لكل "الأضرار التي لحقت بالمدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني"، خلال النزاع الدائر في منطقة تيغراي الإثيوبية بعد مقتل عامل في منظمة غير حكومية في قصف.

وكرّرت الحكومة في بيان "دعوتها للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني إلى الابتعاد عن المنشآت العسكرية" للمتمرّدين في تيغراي، مستنكرة "عادتهم الراسخة في استخدام المدنيين كدروع بشرية ومنشآت مدنية لأغراض عسكرية".

وأمس الأحد، أعلنت جبهة تحرير تيغراي الإثيوبية، استعدادها لاحترام قرار وقف إطلاق النار. وقالت الجبهة إنه في حال لم يتم وقف العدوان، سنضطر للقتال للدفاع عن شعبنا.

وطالبت جبهة تحرير تيغراي، المتجمع الدولي بـ"الضغط على القوات الإيرترية للانسحاب من أراضيها"، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في تيغراي مأساوي للغاية.

وشددت جبهة تحرير تيغراي على ضرورة الضغط على الحكومة الإثيوبية لوقف "العدوان" والجلوس على طاولة التفاوض، لافتة إلى أنه من دون تحقيق السلام في تيغراي لن يكون هناك سلام في إثيوبيا.

واتهمت الجبهة الحكومة الإثيوبية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في تيغراي.