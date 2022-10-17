غوتيريش: الوضع في إثيوبيا يخرج عن السيطرة

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، بإنهاء المعارك في منطقة تيغراي بإثيوبيا حيث بات الوضع "يخرج عن السيطرة"، ودعا إلى "الانسحاب الفوري" للقوات الإريترية.

وقال أنطونيو غوتيريش للصحافيين "بات الوضع في إثيوبيا خارجا عن السيطرة. بلغ العنف والدمار مستويات مقلقة للغاية"، معتبرا أن "لا حل عسكريا" للأزمة.

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وأضاف "القتال في منطقة تيغراي الإثيوبية يجب أن يتوقف"، موجها نداء "للانسحاب الفوري" للقوات المسلحة الإريترية من إثيوبيا.

وأتى كلام غوتيريش فيما تعهدت الحكومة الإثيوبية باستعادة السيطرة على مطارات ومواقع أخرى في تيغراي متجاهلة نداء من الاتحاد الإفريقي لوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط.

وتجددت المعارك في أغسطس بعد هدوء استمر خمسة أشهر، مزعزعة الآمال بتسوية النزاع الذي حصد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين وتخللته فظائع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه حتى قبل تجدد الاقتتال كان 13 مليون شخص يعانون نقصا في الأغذية المناسبة في مناطق تيغراي وأمهرة وعفر.

وأكد أن وصول المساعدات إلى تيغراي متوقف منذ سبعة أسابيع فيما المساعدات إلى المنطقتين الأخريين متقطعة.

ورأى غوتيريش أن كل "الأطراف يجب أن تسمح بمرور المساعدات الإنسانية سريعا ومن دون عوائق إلى كل المدنيين الذين يحتاجون إليها".

وتابع "لا حل سياسيا والمدنيون يدفعون ثمنا مروعا".

ودعا إلى استئناف سريع لمحادثات السلام للتوصل إلى تسوية سياسية.

وختم قائلا "الأمم المتحدة مستعدة لدعم الاتحاد الإفريقي بشتى الطرق لإنهاء هذا الكابوس على الشعب الإثيوبي".