فرنسا.. استمرار الإضراب وخفض الإمدادات بالوقود للمحطات

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الأحد إن إمدادات البنزين في محطات الوقود واصلت الانخفاض مطلع الأسبوع الجاري بسبب إضراب مستمر منذ أسابيع في شركة توتال إنرجيز النفطية الكبرى مما أثار احتمال استدعاء المزيد من العمال.

وأضافت بورن في مقابلة مع قناة "تي. إف. 1" التلفزيونية الفرنسية: "نحو 30% من المحطات لدينا تعاني من مشكلة في الإمدادات على الأقل لنوع واحد من أنواع الوقود".

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وأظهرت بيانات وزارة الطاقة السبت أن 27.3% من محطات الوقود تواجه مشاكل في الإمدادات، انخفاضا من 28.5% في اليوم السابق و30.85% يوم الأربعاء، عندما بدأ الاستدعاء.

وبموجب خطة الاستدعاء، صدرت أوامر لبعض العمال بالعودة إلى العمل لضمان استئناف الحد الأدنى من الخدمات.

وقالت بورن داعيةً إلى إنهاء الإضراب: "إذا كانت الأوضاع متوترة غداً.. فسنمضي في الاستدعاء".

وأوضحت أن "هناك اتفاقا على الأجور وقعت عليه المنظمات التي تمثل غالبية الموظفين (في توتال إنرجيز). على العمال أن يعودوا إلى العمل".

وفي إطار منفصل، قالت بورن إن من المقرر أن تقر الحكومة مشروع قانون موازنة 2023 باستخدام صلاحيات دستورية خاصة تسمح لها بتجاوز التصويت في البرلمان.

وأضافت أن الحكومة ستلجأ على الأرجح لهذا الإجراء، بموجب المادة49.3 من الدستور، دون تحديد موعد.