ميدفيديف: تزويد إسرائيل أوكرانيا بالأسلحة "سيدمّر" علاقاتها مع موسكو

حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إسرائيل الاثنين من تداعيات تزويد أوكرانيا بالأسلحة، قائلا إن أي خطوة تصب في إطار دعم القوات الأوكرانية ستضر بشدّة بالعلاقات الثنائية.

وقال ميدفيديف الذي شغل في الماضي منصبي الرئيس ورئيس الوزراء في بيان على تلغرام إن "إسرائيل تستعد على ما يبدو لتزويد نظام كييف بالأسلحة. إنها خطوة متهورة للغاية. ستدمّر جميع العلاقات الثنائية بين بلدينا".

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معلومات أمنية واستخباراتية

وكشف مسؤول إسرائيلي لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن إسرائيل قدمت معلومات أمنية واستخباراتية لأوكرانيا عن طائرات إيرانية دون طيار تستخدمها روسيا في حربها، وفق ما نقلته صحيفة "جيورزليم بوست".

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، قال المسؤول إن "شركة إسرائيلية خاصة زودت أوكرانيا أيضاً بصور الأقمار الصناعية لمواقع القوات الروسية".

وأمس الأربعاء، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن "الطائرات الإيرانية بطيئة وتطير على ارتفاعات منخفضة ما يجعل من السهل استهدافها بالدفاعات الجوية التقليدية"، لكنها أشارت إلى أن "هناك احتمالاً حقيقياً لتحقق روسيا بعض النجاح من خلال الهجوم بعدد كبير منها في الوقت نفسه".

ويشار إلى أن التوترات الدبلوماسية بين أوكرانيا وإيران تصاعدت بسبب إمداد طهران لموسكو بطائرات دون طيار، انتهى بسحب اعتماد السفير الإيراني في كييف وتقليص البعثة الدبلوماسية.

ونجح الأوكرانيون في إسقاط العشرات من الطائرات الإيرانية التي استخدمها الجيش الروسي في الحرب، ليتضح أنهم تلقوا فيما يبدو مساعدة من إسرائيل ضدها.