اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
FILE PHOTO: Australian Foreign Minister Penny Wong speaks during a news conference on the sidelines of the 77th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York City, New York, U.S., September 20, 2022. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ

أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ: القدس قضية وضع نهائي يجب أن تحلّ كجزء من أي مفاوضات سلام

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت أستراليا الثلاثاء أنّها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعةً بذلك عن قرار مثير للجدل اتّخذته الحكومة المحافظة السابقة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان إن "القدس قضية وضع نهائي يجب أن تحلّ كجزء من أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني".

وأضافت أن "أستراليا ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية بموجبه بسلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا".

وتابعت: "لن نؤيد نهجاً يقوض هذا الاحتمال"، مشدّدةً على أن "سفارة أستراليا كانت دائماً، ولا تزال، في تل أبيب".

وكانت الحكومة الائتلافية المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون قد اعترفت رسميا في عام 2018 بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن سياسة متبعة إزاء الشرق الاوسط استمرت عقوداً. وأضار هذا القرار أثار انتقادات داخلية واسعة النطاق.

سكوت موريسون (أرشيفية)
سكوت موريسون (أرشيفية)

وفي بيانها قالت وونغ: "أعلم أن هذا القرار تسبّب في نزاعات وأزمات في جزء من المجتمع الأسترالي. اليوم، تسعى الحكومة لحل هذا الأمر".

واتهمت الوزيرة حكومة موريسون بأن قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كان مدفوعاً بالرغبة بتحقيق الفوز في انتخابات فرعية حاسمة في ضاحية لسيدني تضم جالية يهودية كبيرة. وقالت "هل تعرفون ما كان هذا؟ كانت هذه مهزلة فاشلة للفوز بمقعد وينتوورث وبانتخابات فرعية".

وأثار قرار حكومة موريسون أيضاً غضباً في إندونيسيا المجاورة، مماً أدى لتأخير إقرار اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين.

موظفو قنصلية الصين بمانشستر يضربون متظاهراً.. ودعوات للتحقيق العرب والعالم الصين موظفو قنصلية الصين بمانشستر يضربون متظاهراً.. ودعوات للتحقيق

وفي بيانها أكّدت وونغ أن قرار التراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لا ينطوي على أي عدائية لإسرائيل. وقالت: "أستراليا ستظل دوماً صديقة قوية لإسرائيل. كنا من أوائل الدول التي اعترفت رسمياً بإسرائيل".

وأضافت "لن يتزعزع دعمنا لإسرائيل وللجالية اليهودية في أستراليا. وبالمثل، لن يتزعزع دعمنا للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدعم الإنساني".

واحتلّت اسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمّتها إليها لاحقاً في قرارا لم يعترف به القسم الأكبر من المجتمع الدولي.

وفي حين تعتبر إسرائيل القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وسط مخاوف من عودة التوترات.. ترقب في الشارع السوداني للاتفاق السياسي وسط مخاوف من عودة التوترات.. ترقب في الشارع السوداني للاتفاق السياسي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط