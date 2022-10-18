أوكرانيا: مقتل شخصين في الضربات الروسية على كييف

قتل شخصان على الأقل الثلاثاء في الضربات الروسية التي استهدفت بنى تحتية حيوية في كييف وتسببت في انقطاع الكهرباء والمياه على ضفة نهر في العاصمة، وفق ما أعلنت النيابة العامة الأوكرانية.

وقالت النيابة في بيان "القوات الروسية... شنت هجوما صاروخيا على منشأة لإمدادات الطاقة على الضفة اليسرى للعاصمة كييف: وفقا للمعلومات الأولية، قتل شخصان وأصيب آخر".

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الوضع خطير

إلى ذلك، قالت الرئاسة الأوكرانية الثلاثاء إن الوضع "خطير" في البلاد بعد الضربات الروسية في الأيام الأخيرة على محطات توليد الكهرباء والتي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي مع اقتراب الشتاء.

وصرح المسؤول الرئاسي كيريلو تيموشنكو للتلفزيون الأوكراني "الوضع خطير الآن في كل أنحاء البلاد لأن مناطقتنا تعتمد على بعضها بعضا"، معتبرا أنه "من الضروري أن تستعد البلاد بأكملها لاحتمال انقطاع في الكهرباء والمياه والتدفئة".

بدوره، أكد الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي أن القصف الروسي، دمّر في أسبوع تقريبًا 30% من محطات الطاقة في البلاد، ما تسبب بانقطاع "هائل" للتيار الكهربائي في مختلف المناطق.

وقال في تغريدة على تويتر: "منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، دُمّرت 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بأعطال هائلة في جميع أنحاء البلاد"، مكررًا رفضه للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022

أتى ذلك، بعدما أعلن كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "ثلاث ضربات استهدفت منشآت إمداد بالطاقة على الضفة اليسرى من كييف".

يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت على أراضي الجارة الغربية طوت شهرها الثامن، دون أن تبدو في الأفق أي بوادر لحل قريب، يطمئن الجانبين ويدفعهما إلى طاولة المفاوضات، لاسيما أن الاصطفاف الغربي أيضا بلغ أوجه بين المعسكرين.