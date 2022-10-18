إسرائيل غاضبة.. لماذا قلبت أستراليا موقفها من القدس؟

تخبط الموقف الأسترالي خلال اليومين الماضيين، بشأن "اعتبار القدس الغربية عاصمة لإسرائيل".

فقد سحبت السلطات الأسترالية بتكتم قبل أيام اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، عبر حذفها بياناً في هذا الشأن من موقع وزارة الشؤون الخارجية والتجارية على الإنترنت، عقب تحقيق أجرته صحيفة الغارديان البريطانية.

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إلا أن تلك الخطوة أثارت غيظ إسرائيل، فوجه رئيس وزرائها يائير لبيد اليوم انتقاداً لاذعاً للحكومة الأسترالية التي تراجعت عن موقف كانت اتخذته الحكومة السابقة، اليمينية برئاسة سكوت موريسون

ووصف لبيد هذا التصرف بـ"الرد المتسرّع"، قائلا "لا يمكننا إلا أن نأمل بأن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى بشكل أكثر جدية ومهنية".

أتى التعليق الإسرائيلي، بعد ساعات قليلة من إعلان كانبيرا رسمياً أن قرار الحكومة السابقة لم يكن صائبا، داعية إلى حل قضية وضع القدس من خلال محادثات سلام بين تل أبيب والفلسطينيين.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية بيني وونغ إن بلادها "ستظل دائما صديقة مخلصة لإسرائيل"، لكنها أضافت أنها ملتزمة بحل الدولتين.



كما أشارت في بيان إلى أن الحكومة "تجدد التزامها بالجهود الدولية في السعي المسؤول إلى إحراز تقدم نحو حل دولتين عادل ودائم"

ما السبب؟

أما عن السبب الكامن وراء تلك الخطوة، فأوضحت وونغ خلال مؤتمر صحفي بوقت لاحق اليوم أن قرار موريسون الذي اتخذ عام 2018 أبعد البلاد عن التناغم مع غالبية المجتمع الدولي، وأثار قلق إندونيسيا المجاورة ذات الأغلبية المسلمة."، بحسب ما نقلت رويترز. وقالت "يؤسفني أن قرار موريسون ممارسة لعبة السياسة أدى إلى تغيير موقف أستراليا، وأثار قلق الكثير من الناس في المجتمع الأسترالي الذين يهتمون بشدة بهذه القضية".

يذكر أن رئيس الوزراء السابق كان تراجع في ديسمبر 2018 عن سياسة كانت متبعة إزاء الشرق الأوسط على مدى عقود ، معلنا أن أستراليا تعتبر القدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنه أشار في حينه إلى أن بلاده لن تنقل سفارتها إلى هناك على الفور.

جاء كلام موريسون في حينه عن نقل السفارة من تل أبيب قبل أيام فقط من انتخابات فرعية في دائرة انتخابية في سيدني بها تمثيل يهودي قوي، إلا أن حزبه الليبرالي خسره رغم ذلك.

فقد خسر تحالف موريسون بقيادة الليبراليين الانتخابات العامة في مايو الماضي (2022) ، ما أدى لعودة حكومة من حزب العمال للمرة الأولى منذ تسع سنوات.