الشرطة البريطانية: الطرد قرب مقر الحكومة ليس مشبوهاً

كشفت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، أن الطرد الذي عثر عليه قرب مقر الحكومة في "10 داونينغ ستريت" في لندن "ليس مشبوهاً"، عقب فحصه من قبل مختصين.

كما قالت إنها أعادت فتح الطريق في وسط الحي الحكومي في العاصمة البريطانية بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء ليز تراس ومقر إقامتها، بعدما أغلقته عقب العثور على طرد مثير للريبة.

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أسف عن أخطاء

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية أعربت أمس، عن أسفها لـ"أخطاء" ارتكبتها في الملف الاقتصادي، مؤكدة تمسكها بمنصبها لما فيه "المصلحة العامة"، وذلك بعد ساعات قليلة على إعلان وزير المالية الجديد التراجع عن جميع الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت سابقا.

وبعد مرور ستة أسابيع على توليها رئاسة الحكومة البريطانية قالت تراس في مقابلة أجرتها معها شبكة "بي. بي. سي" وبثّت مساء الاثنين: "أتحمّل المسؤولية، وآسف للأخطاء التي ارتكبت".

كما تابعت تراس: "لقد تحرّكت سريعاً لإصلاح هذه الأخطاء"، علماً بأن جهوداً كثيرة تُبذل في كواليس غالبيتها لدفعها للتنحي.

والاثنين، أعلن وزير المالية الجديد جيريمي هانت الذي عُيّن الجمعة، تراجع الحكومة عن كل إجراءاتها لخفض الضرائب المعتمدة في تمويلها على الديون، وذلك على أمل تجنّب حالة فوضى جديدة في الأسواق.

ويأتي الإعلان في ظل تراجع كبير لحزب تراس المحافظ في استطلاعات الرأي على وقع أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة في بريطانيا.