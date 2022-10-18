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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
روسيا و أوكرانيا

الكرملين: بوتين لم يعلن انتهاء التعبئة بعد

الرياض - العربية.نت
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أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يعلن انتهاء التعبئة العسكرية في روسيا "حتى الآن" لكن بعض مناطق البلاد أكملت العملية.

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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "في الوقت الحالي، لا يوجد مرسوم رئاسي (بشأن إنهاء التعبئة)".

في الطريق للنهاية

كما قال إن بعض المناطق حققت بالفعل الأهداف المحددة، من دون أن يسميها. وأضاف "بهذه الطريقة فإن عملية التعبئة الجزئية في طريقها لأن تُنجز وقد أُنجزت في بعض المناطق".

وقال إن السلطات لن تستدعي أكثر من الهدف الذي حدده بوتين وهو 300 ألف جندي.

إغلاق مكاتب التجنيد في موسكو

يأتي تصريح بيسكوف بعد يوم من إعلان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، إنهاء التعبئة في العاصمة وإغلاق مكاتب التجنيد فيها.

وكان بوتين قد أعلن عن التعبئة على مستوى البلاد لدعم القوات الروسية في أوكرانيا في 21 أيلول/سبتمبر، في خطوة أدت إلى حركة نزوح للرجال وأثارت بعض الاستياء.

وقال بوتين الأسبوع الماضي، إنه يهدف إلى إنهاء الحملة "في غضون أسبوعين تقريبا".

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