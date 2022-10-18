لافروف: لا جدوى من نفس الوجود الدبلوماسي في الغرب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، أن روسيا "لا ترى أي جدوى" للإبقاء على نفس الوجود الدبلوماسي في الغرب، معلنا أن موسكو ستركز الآن على آسيا وإفريقيا.
لا جدوى
وقال لافروف خلال لقاء مع الخريجين الشباب الذين عينتهم وزارة الخارجية الروسية مؤخرًا "لا جدوى ولا رغبة، بالطبع، في الإبقاء على نفس الوجود في الدول الغربية"، مضيفاً أن "الدول النامية في آسيا وإفريقيا تحتاج، على العكس من ذلك، إلى مزيد من الاهتمام".
وأضاف أن الدبلوماسيين الروس يعملون هناك "في ظروف يصعب وصفها بأنها إنسانية، يتم خلق المشاكل لهم باستمرار عبر توجيه التهديدات".
"ماذا نفعل؟"
كما أضاف "لكن الأمر الأكثر أهمية هو أنه لا يوجد عمل هناك منذ أن قررت أوروبا الانغلاق أمامنا وتعليق أي تعاون اقتصادي" مع موسكو.
وتساءل "ماذا نفعل؟ لا يمكننا إجبار الآخرين على إبداء الود لنا"، مؤكدا أن "الدول النامية في آسيا وإفريقيا، تحتاج، على العكس من ذلك، إلى مزيد من الاهتمام"، مشيرا إلى أن روسيا لديها الكثير من المشاريع هناك، خاصة التجارية التي "تتطلب مواكبة دبلوماسية".
مركز الثقل في تلك الدول
فيما خلص لافروف إلى أنه "في ظل هذه الظروف، سنضع، بالطبع، مركز الثقل في تلك الدول المستعدة للعمل على أساس المساواة والتعاون معنا على أساس المنفعة المتبادلة".
يشار إلى أن دولا غربية عدة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا، طردت عددًا كبيرًا من الدبلوماسيين الروس منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.
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