لندن: بوتين يائس لهذا يلجأ إلى الدرون الانتحارية

بالتزامن مع تجدد الهجمات الروسية على مناطق في كييف، اعتبر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم الثلاثاء أن لجوء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شن هجمات بالطائرات المسيرة في أوكرانيا "أفعالاً يائسة" نتيجة لما وصفه بخسارته الحرب على الأرض.





وقال كليفرلي بتغريدة عبر حسابه في تويتر "فشل بوتين في الاستيلاء على مدن وبلدان أوكرانية بالدبابات، والآن يحاول شن هجمات جبانة بطائرات مسيرة... لذا أرسلنا صواريخ دفاع جوي".

مستمرون بدعم كييف

كما أكد الوزير البريطاني أن ذلك لن يثني بلاده عن الوقوف مع كييف، في مواجهة العملية العسكرية التي تشنها روسيا هناك منذ أواخر فبراير شباط الماضي.

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وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت في وقت سابق اليوم أن ضربات استهدفت منشآت للطاقة في مدن عدة بينها كييف، بعد يوم على تعرّض كييف لضربات روسية عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى.

إذ استهدفت روسيا أمس خلال ساعات الذروة الصباحية، العاصمة الأوكرانية بعشرات المسيرات الإيرانية، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، في الوقت الذي تتعرض فيه قواتها لانتكاسات في ميدان القتال، لاسيما في الجنوب الأوكراني وشمال شرق البلاد.

وكان الجيش الأوكراني أعلن في العاشر من الشهر الجاري (أكتوبر 2022) أيضا أن سلسلة من الهجمات الروسية طالت عشرات المدن من ضمنها كييف، عبر طائرات درون إيرانية الصنع من طراز شاهد-136، أطلقت من أراضي بيلاروسيا وشبه جزيرة القرم.

فيما نفت موسكو مراراً في السابق، الاستعانة بمسيرات إيرانية، مؤكدة أن لديها القدرات الهجومية الكافية.

يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت على أراضي الجارة الغربية طوت شهرها الثامن، دون أن تبدو في الأفق أي بوادر لحل قريب، يطمئن الجانبين ويدفعهما إلى طاولة المفاوضات، لاسيما أن الاصطفاف الغربي أيضا بلغ أوجه بين المعسكرين.