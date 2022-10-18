رغم نفي روسيا.. مسؤولون أميركيون: كييف قُصفت بمسيرات إيرانية

بعد نفي الكرملين استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية في شن هجمات على أوكرانيا، رد مسؤولون أميركيون على الأمر.

وقالوا لصحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء إن موسكو استخدمت عشرات الطائرات المسيرة إيرانية الصنع لاستهداف العاصمة الأوكرانية كييف الاثنين.

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فيما صرح مسؤولون أوكرانيون أن توريد إيران للمسيرات لروسيا لم يغير ميزان القوة الاستراتيجي في النزاع.

خطوات "عملية وحازمة"

إلى ذلك أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ خطوات "عملية وحازمة" لتجعل من الصعب على إيران بيع طائرات مسيرة وصواريخ لروسيا، مضيفاً أن واشنطن لديها من الأدوات ما يمكنها من محاسبة كل من موسكو وطهران، وفق رويترز.

وخلال لقائه مع صحافيين في إفادة يومية، عزف باتيل عن تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الخطوات غير أنه لفت إلى أن واشنطن فرضت بالفعل عقوبات وقيوداً على صادرات البلدين.

كما أردف أن تعزيز التحالف بين روسيا وإيران ظاهرة يجب على العالم أن ينظر إليها باعتبارها "تهديداً بالغاً"، بحسب تعبيره.

لا معلومات

تأتي تلك التصريحات بعد أن كان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء، أن الكرملين ليس لديه أي معلومات عن شراء بلاده لطائرات دون طيار من إيران.

وأضاف بيسكوف للصحافيين، أن الكرملين لا يملك معلومات حول هذه المسألة، مطالباً بسؤال وزارة الدفاع.

عشرات الهجمات

يذكر أن روسيا كانت ضربت صباح الاثنين كييف ومنطقة سومي في شمال شرقي أوكرانيا، بعشرات الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة مفخخة، أو ما يعرف بالدرون الانتحارية أو "مسيرات الكاميكازي".

وفيما اتهمت السلطات الأوكرانية طهران بمساعدة موسكو عسكرياً عبر تلك المسيرات، توعدت واشنطن والغرب طهران بمحاسبتها وفرض مزيد من العقوبات عليها.

إلا أن إيران أعادت نفي تلك الاتهامات، مؤكدة أنها لم تبع الكرملين درون من نوع شاهد - 136.