اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Ukrainian prisoners of war (POWs) look out of a bus window, amid Russia's attack on Ukraine, as they arrive in Zaporizhzhia, Ukraine October 17, 2022. REUTERS/Stringer
من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
روسيا و أوكرانيا

موسكو وكييف تتبادلان 218 أسيراً من بينهم 108 أوكرانيات

زيلينسكي يحث قواته على أخذ مزيد من الأسرى الروس بعد عملية التبادل الكبيرة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال مسؤولون من روسيا وأوكرانيا إن الدولتين نفذتا الاثنين إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى في الحرب حتى الآن، إذ تبادلتا 218 محتجزاً من بينهم 108 سيدات أوكرانيات.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب رئيس أوكرانيا إن من بين السيدات المحررات 12 مدنية.

وكتب على تطبيق تيليغرام: "كانت تلك أول عملية تبادل نسائية بالكامل"، مضيفا أن 37 من السيدات تم أسرهن بعد سيطرة القوات الروسية على مجمع أزوفستال الضخم للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية في مايو الماضي.

وقال يرماك إن من بين النساء المفرج عنهن أمهات وبنات احتجزن معاً.

من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن

وأظهرت صور نشرها يرماك، عشرات النساء البعض منهن يرتدين المعاطف والبزات العسكرية، يترجلن من حافلات بيضاء.

وبشكل منفصل، قال وزير الداخلية الأوكراني إن بعض النساء المحررات كُنّ سجينات منذ عام 2019 بعد احتجازهن من السلطات المتحالفة مع موسكو في المناطق الشرقية لأوكرانيا.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية عملية التبادل مشيرةً إلى استعادتها 100 شخص من بينهم "72 بحاراً من سفن مدنية روسية احتجزهم نظام كييف منذ فبراير 2022".

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن أوكرانيتين شملهما اتفاق التبادل "رفضتا طواعية العودة إلى أوكرانيا معربتين عن رغبتهما في البقاء في روسيا".

من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
سفير أوكرانيا لدى السعودية: نثمن جهود المملكة في صفقة تبادل الأسرى السعودية خاص سفير أوكرانيا لدى السعودية: نثمن جهود المملكة في صفقة تبادل الأسرى

من جهته، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قواته الاثنين على أخذ المزيد من الأسرى، قائلاً إن ذلك سيسهل إطلاق سراح الجنود المحتجزين لدى روسيا.

وقال في كلمة مسائية "أشكر كل من شارك في هذا النجاح، كما أشكر كل أولئك الذين يجددون ملء صندوق تبادل (الأسرى) لدينا، الذين يضمنون القبض على الأعداء.. كلما زاد عدد الأسرى الروس لدينا، أصبحنا أقرب ما نكون لتحرير أبطالنا. يجب على كل جندي أوكراني، وكل قائد في الخطوط الأمامية أن يتذكر ذلك".

وأجرت روسيا وأوكرانيا الكثير من عمليات تبادل الأسرى منذ بدء الحرب في فبراير الماضي.

من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
من 8
  • من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
  • من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
  • من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
  • من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
  • من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
  • من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
  • من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
  • من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
(8 صور)
من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
من عودة الأسيرات الأوكرانيات لبلادهن
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا لجأت موسكو لمسيرات إيران الرخيصة لتدمير بنية أوكرانيا الكهربائية؟ لماذا لجأت موسكو لمسيرات إيران الرخيصة لتدمير بنية أوكرانيا الكهربائية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط