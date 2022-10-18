وزير الخارجية الأوكراني: اقترحت قطع العلاقات مع إيران

فيما تتوالى الاتهامات إلى إيران بتزويد القوات الروسية بمسيرات انتحارية لقصف الأراضي الأوكرانية، من ضمنها كييف، أعلن وزير الخارجية الأوكراني أنه قدم اقتراحا للرئيس فولوديمير زيلينسكي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران.

وحمّل الوزير دميترو كوليبا في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إيران المسؤولية كاملة عن تدمير بلاده.

مادة اعلانية

مساعدة من إسرائيل

كما أضاف أنه سيرسل مذكرة رسمية إلى إسرائيل لطلب إمدادات دفاع جوي فورية، من أجل التعاون في هذا القطاع، حسب ما نقلت "رويترز".

جاء هذا الاقتراح بعد تفاقم التوتر مع طهران خلال الأيام الماضية، وسط اتهامات أوكرانية بتصديرها مسيرات انتحارية إلى موسكو.

فيما نفت إيران ذلك، كما نفى الكرملين بوقت سابق اليوم أيضاً استعمال الدرون الإيرانية في تنفيذ هجمات على الأراضي الأوكرانية.

للمرة الثانية خلال أسبوع

يذكر أن روسيا كانت هاجمت أمس الاثنين وسط كييف بطائرات مسيرة خلال ساعات الذروة الصباحية، كما قصفت مدنا أخرى في أنحاء البلاد، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، في الوقت الذي تتعرض فيه قواتها لانتكاسات في ميدان القتال، لاسيما في الجنوب الأوكراني وشمال شرق البلاد..

فيما أطلق جنود أوكرانيون النار في الجو محاولين إسقاط تلك الطائرات المسيرة، بعد أن هزت الانفجارات وسط العاصمة، وهرع سكان إلى المخابئ.

كما تجددت تلك الهجمات بالمسيرات اليوم أيضا في بعض المناطق على ما يبدو.

وكان الجيش الأوكراني أعلن في العاشر من الشهر الجاري (أكتوبر 2022) أن سلسلة من الهجمات الروسية طالت عشرات المدن من ضمنها كييف، عبر طائرات درون إيرانية الصنع من طراز شاهد-136، أطلقت من أراضي بيلاروسيا وشبه جزيرة القرم.

فيما نفت موسكو في السابق، الاستعانة بمسيرات إيرانية، مؤكدة أن لديها القدرات الهجومية الكافية.

يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت على أراضي الجارة الغربية طوت شهرها الثامن، دون أن تبدو في الأفق أي بوادر لحل قريب، يطمئن الجانبين ويدفعهما إلى طاولة المفاوضات، لاسيما أن الاصطفاف الغربي أيضا بلغ أوجه بين المعسكرين.