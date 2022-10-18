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A view of the damaged apartmets after a warplane crashed into a residential area in Yeysk, Russia, Tuesday, Oct. 18, 2022. A Russian warplane has crashed into a residential area in a Russian city on the Sea of Azov after suffering engine failure, leaving at least four people dead, three of whom died when they jumped from upper floors of a nine-story apartment building to escape a massive blaze. (AP Photo)
صورة للمبنى المحترق (أسوشييتد برس)

سوخوي اخترقت مبنى سكنياً بروسيا..13 قتيلاً ومشاهد مروعة

دبي- العربية.نت
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فيما أظهرت مشاهد مروعة التهام النيران لأحد الأبنية السكنية جنوب روسيا، أعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء أنّ 13 شخصاً على الأقلّ، بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا في سقوط المقاتلة سوخوي-34 وتحطّمها بمبنى سكني قرب الحدود مع أوكرانيا.

فقد أعلنت وزارة الحالات الطارئة أن "فرق الإنقاذ أنهت البحث تحت الأنقاض، لافتة إلى أن 13 شخصاً لقوا مصرعهم في المحصلة، فيما أصيب 19 آخرون بجروح".

وقود المقاتلة ألهب المبنى

كما أشارت إلى أنّ عمليات البحث تحت الأنقاض أفضت إلى انتشال "عشر جثث" إضافية، بعدما كانت حصيلة أولية أفادت بسقوط ثلاثة قتلى فقط.

فيما أدّى سقوط المقاتلة إلى اندلاع النيران في المبنى السكني المؤلف من تسع طبقات والذي يناهز عدد قاطنيه 900 شخص.

إذ تسبّب وقودها باشتعال حريق ضخم في المبنى، أتى على خمس من طبقاته.

وكانت المقاتلة في طلعة تدريبية، حين تعرضت للحادث، في حين تمكّن طياراها من النجاة بعد أن قذفا نفسيهما منها، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع، عازية السبب إلى خلل فني نجم عن "اشتعال النيران بأحد المحركين عند الإقلاع".

يشار إلى أن الكارثة وقعت مساء أمس في مدينة ييسك، التي تطل على بحر آزوف في منطقة كراسنودار قرب الحدود الروسية الأوكرانية.

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