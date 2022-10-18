سوخوي اخترقت مبنى سكنياً بروسيا..13 قتيلاً ومشاهد مروعة

فيما أظهرت مشاهد مروعة التهام النيران لأحد الأبنية السكنية جنوب روسيا، أعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء أنّ 13 شخصاً على الأقلّ، بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا في سقوط المقاتلة سوخوي-34 وتحطّمها بمبنى سكني قرب الحدود مع أوكرانيا.

A Russian Su-34 reportedly crashed in Yeysk, Krasnodar Krai. pic.twitter.com/7EAFNgL30w — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 17, 2022

فقد أعلنت وزارة الحالات الطارئة أن "فرق الإنقاذ أنهت البحث تحت الأنقاض، لافتة إلى أن 13 شخصاً لقوا مصرعهم في المحصلة، فيما أصيب 19 آخرون بجروح".

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وقود المقاتلة ألهب المبنى

كما أشارت إلى أنّ عمليات البحث تحت الأنقاض أفضت إلى انتشال "عشر جثث" إضافية، بعدما كانت حصيلة أولية أفادت بسقوط ثلاثة قتلى فقط.

فيما أدّى سقوط المقاتلة إلى اندلاع النيران في المبنى السكني المؤلف من تسع طبقات والذي يناهز عدد قاطنيه 900 شخص.

إذ تسبّب وقودها باشتعال حريق ضخم في المبنى، أتى على خمس من طبقاته.

وكانت المقاتلة في طلعة تدريبية، حين تعرضت للحادث، في حين تمكّن طياراها من النجاة بعد أن قذفا نفسيهما منها، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع، عازية السبب إلى خلل فني نجم عن "اشتعال النيران بأحد المحركين عند الإقلاع".

يشار إلى أن الكارثة وقعت مساء أمس في مدينة ييسك، التي تطل على بحر آزوف في منطقة كراسنودار قرب الحدود الروسية الأوكرانية.