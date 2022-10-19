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فلاديمير بوتين - رويترز
فلاديمير بوتين - رويترز

الجيش البريطاني: تهديدات بوتين بالنووي تدل على ضعفه

دبي - العربية.نت
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اعتبر الجيش البريطاني، اليوم الأربعاء، أن تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي مقلقة، مشيرا إلى أنها تدل على ضعفه.

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ودعا الجيش البريطاني، المجتمع الدولي أن يكون موحدا لمواجهة تهديدات بوتين النووية.

تدريبات الردع النووي

في الأثناء، انطلقت تدريبات الردع النووي "الظهيرة الثابتة" لحلف الناتو، يوم الاثنين، والمقررة مسبقا بمشاركة 14 دولة وما يصل إلى 60 طائرة عسكرية، وتستمر حتى 30 أكتوبر.

وبحسب بيان لحلف الناتو، فإن المناورات ستجرى "فوق شمال غرب أوروبا"، في المجال الجوي لبلجيكا وبريطانيا، وكذلك فوق بحر الشمال، ولن يتم استخدام الأسلحة القتالية في التدريبات.

تهديدات بوتين

وكان الرئيس الروسي قد هدد مرارا باستخدام "جميع الوسائل" المتاحة، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع نووي لأول مرة منذ عام 1945.

يذكر أن المخاوف من احتمال استخدام موسكو سلاحا نوويا تكتيكيا في أوكرانيا، تصاعدت منذ أن لمح بوتين إلى ذلك بشكل مبطن خلال إعلانه ضم أربع مناطق محتلة ردا على خسائر في ساحة المعركة، نهاية الشهر الماضي.

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